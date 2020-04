Baumbestattung für die Theisens eine Herzensangelegenheit

Der Tod ist Teil des Lebens. Und wer in Würde lebt, der möchte auch würdig und auf eine Weise bestattet werden, die seiner Persönlichkeit gerecht wird. Für Ingrid Theisen und ihren Mann Dr. Rolf-Dieter Theisen ist das eine „Herzensangelegenheit“. So hat sich das Sendener Ehepaar schon vor einigen Jahren für eine Baumbestattung am Waldfriedhof entschieden. Beiden war es überdies wichtig, schon zu Lebzeiten den genauen Ort der letzten Ruhestätte zu wissen und auch in dieser Hinsicht den Nachlass geregelt zu haben. Aus diesen Gründen setzten sich die Theisens seinerzeit für eine Änderung der Sendener Friedhofssatzung ein.

Die Gemeinde Senden bietet seither die Möglichkeit an, den Baum, den man als Bestattungsort wünscht, bereits zu Lebzeiten auszuwählen. Auf Vorschlag des Ehepaares können Bäume mit ungeraden Nummern schon vorab als Grabstätte erworben werden. Die Grabstättengebühr für die erste Ruhezeit von 30 Jahren beträgt 529 Euro.

Fachbereichsleiter angetan

„Das ist ein richtig guter Vorschlag aus der Bürgerschaft“, betont Holger Bothur . Auf diese Weise sei es möglich, dass Interessierte, die finanziell dazu in der Lage sind, sich schon zu Lebzeiten einen bestimmten Platz reservieren können – ohne dass andere benachteiligt werden. Denn für sie werden die Bäume mit geraden Nummern frei gehalten, führt der Fachbereichsleiter „Ordnung und Soziales“ aus.

„Unser Baum hat die Nummer 83“, sagt Ingrid Theisen, die gemeinsam mit ihrem Mann sowie mit sechs Freunden und Bekannten die dort vorgesehenen insgesamt acht Ruhestätten erworben hat.

„Seit 2018 ist es auf dem Waldfriedhof möglich, auf dem Baumbestattungsfeld bereits zu Lebzeiten einen Baum zu erwerben“, berichtet Bothur. Bisher haben elf Personen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. „Sich bereits zu Lebzeiten mit dem Tod und der Art der Bestattung auseinanderzusetzen, ist eine sehr persönliche Angelegenheit“, so der Fachbereichsleiter.

Zur Erinnerung: Auf dem Waldfriedhof wurde ein Teil des Waldbestandes als Baumbestattungsfeld ausgewiesen, so dass dort die Beisetzung auch am Baum möglich ist. Insgesamt sind nach Auskunft der Gemeindeverwaltung 176 Bäume im Baumbestattungsfeld vorhanden, an jedem dieser Bäume können acht Grabstätten (Stellen) vergeben werden. Entweder als sogenanntes Baumwahlgrab oder als Baumreihengrab. In jeder Stelle kann eine Urne beigesetzt werden. „Die Beisetzung darf nur in Urnen aus sehr leicht verrottbarem Material erfolgen“, teilt die Gemeinde mit.

Aufgrund von Sturmschäden und Schädlingsbefall mussten aus Sicherheitsgründen bereits fünf Bäume gefällt werden, diese wurden jeweils durch Neupflanzungen ersetzt.