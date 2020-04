Geht es nach den Vorstellungen der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Münster-West, dann sollen sich die Stadtwerke mit dem Kreis Coesfeld in Verbindung setzen: Im Rahmen eines Kooperationsprojekts könnte eine neue Buslinie eingerichtet werden. Diese soll Senden und Bösensell mit den münsterischen Stadtteilen Albachten, Roxel und Mecklenbeck verbinden und bis zum Coesfelder Kreuz führen. In besagter Buslinie sollen die Schülerverkehre, die Regionalbuslinie T 540 sowie die Kleinbuslinie 20 aufgehen. Einen entsprechenden Antrag wollen die Sozialdemokraten in die Bezirksvertretung einbringen.

Da es abgesehen von der Bahnverbindung zwischen Bösensell und Albachten sowie der nur sehr selten verkehrenden Taxibuslinie T 540 nach Albachten keine unmittelbare ÖPNV-Verbindung gebe, nutzten viele Pendler aus Senden und dem Ortsteil Bösensell das Auto, um in den Westen Münsters zu gelangen. Umgekehrt sei es genauso, heißt es im Antragsschreiben der SPD-Politiker. Die großen Arbeitgeber im Westen Münsters wie die Universität und das Uniklinikum seien mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus dem Bereich Senden leider nur über den Hauptbahnhof erreichbar.

„Deshalb ist das Auto für viele Pendler unverzichtbar, und die Ortskerne von Albachten, Roxel sowie die Roxeler Straße sind zu Zeiten des Berufsverkehrs zunehmend verstopft. Eine Buslinie könnte viele Pendler dazu bewegen, auf den ÖPNV umzusteigen, denn aus dem Bereich Senden wären Albachten, Roxel und Mecklenbeck, aber auch Gievenbeck und Sentrup gut erreichbar“, meinen die Sozialdemokraten.

Darüber hinaus sehen sie weitere Vorteile: So würde die Route der bislang gut angenommenen Kleinbuslinie 20 ausgeweitet, und die Bahnhöfe Albachten, Roxel und Mecklenbeck wären auch von Gievenbeck sowie Sentrup gut erreichbar. Zudem hätten Schüler ganztags die Möglichkeit, zwischen Albachten und Senden oder zwischen Roxel und Mecklenbeck zu pendeln. Spezielle Schülerfahrten könnten durch die Anbindung der Schulen möglicherweise entfallen. Darüber hinaus mache eine neue Buslinie die Möbelhäuser in Bösensell von Münster-West aus besser erreichbar. Und Bösenseller, die Einkaufs-, Sport- sowie Freizeitmöglichkeiten in Münster nutzen, könnten auf Pkw-Fahrten verzichten, so die Antragsteller. Die weisen zusätzlich darauf hin, dass die geplante Buslinie die Ortskerne von Albachten und Roxel ebenso wie die Roxeler Straße als Hauptverbindung ins westliche Münsterland entlasten werde.