Foschepoths feiern diamantene Hochzeit

Verbundenheit mit Bösensell, soziales und gesellschaftliches Engagement zeichnen Bernhard und Magdalene Foschepoth aus, die am heutigen Montag diamantene Hochzeit feiern. Ihr gemeinsamer Lebensweg begann allerdings nicht in ihrer Wahl-Heimat, sonder Anfang des Jahres 1960 in Aachen. Dort begegneten sie sich zum ersten Mal an der RWTH, der Technischen Hochschule. Bernhard Foschepoth war als Diplom-Ingenieur für Stadtbauwesen tätig, seine spätere Frau Magdalene arbeitete für den Professor dieses Lehrstuhls als Sekretärin.

Standesamtlich heirateten die beiden am 9. April 1960 in Trier. Nach der kirchlichen Trauung am 20. April 1960 in Feldhausen und der Hochzeitsfeier ging es am selben Tag nach Trier, wo der Bräutigam seine Referendar-Ausbildung begann.

Von Trier nach Münster

„Meine Frau war immer um soziale Kontakte bemüht und übernahm Aufgaben in der Pfarrgemeinde in Trier. Zu dem Priester dieser Gemeinde besteht bis heute Kontakt“, erinnert sich Bernhard Foschepoth. In Trier wurde der älteste Sohn Stephan geboren. Da eine passende Stelle in Trier schon vergeben war, wechselte der damals frischgebackene Familienvater zum Wasserwirtschaftsamt Münster.

Tochter Kathrin kam in Mülheim zur Welt und der zweite Sohn Heinrich in Coesfeld, wo die Familie drei Jahre lebte. Nach einem Jahr in Münster zog die Familie 1966 in das eigene Haus in Bösensell um, wo der jüngster Sohn Matthias als Säugling direkt mit einziehen konnte.

Engagement für Tansania

„In Bösensell fanden wir durch die Kinder und die Mitarbeit in den Vereinen schnell Kontakt. Meine Frau war in der Frauengemeinschaft aktiv und leitete lange Jahre den Frauensingekreis und einen Jugendchor. In Kolping und Heimatverein haben wir in verschiedenen Aufgaben gewirkt, und auch im Schützenverein bin ich Mitglied“, erzählt Bernhard Foschepoth. Vor 30 Jahren bekam das engagierte Ehepaar einen besonderen Kontakt zu Tansania. Die Foschepoths lernten die Afrikanerin Mackrine kennen, die sich in Deutschland in der Krankenpflege ausbilden lassen wollte, um für ihre Heimat Entwicklungshilfe leisten zu können.

Nach der dreijährigen Ausbildung und der Rückkehr nach Tansania lud sie die Bösenseller zu ihrer Hochzeit ein. „So flogen wir 1993 zum ersten Mal nach Afrika und waren bis 2018, dem Jahr ihrer Silberhochzeit, insgesamt zehn Mal dort und haben in dieser Zeit sehr viele Menschen und Regionen des Landes kennengelernt“, erinnert sich Bernhard Foschepoth.

Wegen der Corona-Auflagen kann die Diamantene nicht wie geplant mit der Familie und Freunden gefeiert werden. Das Fest soll jedoch so bald wie möglich nachgeholt werden.