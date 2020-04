Zwei regenarme Sommer in Folge: ausgetrocknete Teiche, Stever und Dümmer nur noch Rinnsalen. Und auch in den vergangenen Tagen: jede Menge Sonne und kein Regen. Hochwasserschutz: Wer braucht denn so was? Doch noch vor wenigen Wochen waren die Pegel kräftig angestiegen. „Im Februar sind rund 130 Millimeter Regen pro Quadratmeter gefallen.