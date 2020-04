Durststrecke gerade gemeistert

Marco Ferlemann wollte gerade mit seinem Fahrradfachgeschäft „Pedale Senden“ das 20-jährige Bestehen feiern, als die Corona-Krise zuschlug. Ladenschließung statt Jubiläumsfeier. Mehr noch, als der Zweiradmechaniker-Meister am 18. März den Verkauf einstellte, fürchtete er, dass auch kommende runde Geburtstage gar nicht mehr erreicht werden. „Ich dachte echt, das war´s“, gesteht Ferlemann. Dass der „Spuk“ nach einem Monat vorbei wäre, hätte der Fachhändler nicht erwartet.

Wie viele andere Unternehmer auch, hatte sich Ferlemann auf eine längere Zwangspause eingestellt.

Und ob er die mit seinem Laden und zwei festen Mitarbeitern überstanden hätte – dessen ist sich der Zweirad-Experte nicht sicher. Die Maßnahmen, die anstanden, hat Sendener, der in Bösensell wohnt, ergriffen: Soforthilfe beantragt, die „über Nacht“ positiv beschieden, aber noch nicht ausgezahlt wurde, und er hat Kurzarbeit angemeldet, die am gestrigen Montag wieder endete. Was das wirtschaftliche Überleben von „Pedale“ und Halten von bewährten Mitarbeitern gesichert habe, sei der Werkstattbetrieb gewesen, schildert der Unternehmer auf WN-Anfrage. Er ist froh, dass der Bereich „Service“ nicht von der vom Land NRW ergangenen Schließung im Einzelhandel betroffen war und dankt den Kunden, die rege von der Möglichkeit, Räder reparieren oder warten zu lassen, Gebrauch gemacht hätten. Die festen Kosten wurden so abgefedert. Der Handel in dem Laden auf der Gartenstraße lief am Montag auch sofort gut an, so ein erstes Fazit. Allerdings zeichnet sich, so Ferlemann, schon ab, dass die Nachfrage für diese Saison nicht voll gestillt werden kann, weil die Hersteller mit der Produktion nicht nachkommen, die wiederum an Lieferketten nach Asien hänge, die nicht mehr reibungslos funktionieren.

Jessica Frye, Inhaberin und Betreiberin von InStyle Fashion an der Herrenstraße, kann ihre Kunden wieder im Laden beraten. Foto: di

Andere Branche, ähnliches Resümee: Auch Jessica Frye , Inhaberin und Betreiberin von „Instyle Fashion“ auf der Herrenstraße, zieht als Fazit aus der Corona-bedingten Schließung, „mit einem blauen Auge davon gekommen“ zu sein. Einen Monat lang konnte sie keine Kunden im Laden beraten. Dafür setzte sie – wie andere Kollegen in Senden auch – verstärkt auf social media und reaktivierte ihren Online-Shop, dessen Aktivitäten zwischenzeitlich geruht hatten. Das Krisenmanagement habe funktioniert – aber nicht die Umsätze aus dem normalen Geschäftsbetrieb ersetzt, räumt Frye ein. Was sie aber festgestellt habe, ist, dass die Kunden ganz bewusst bei ihr als Händlerin vor Ort bestellt hätten. Die Botschaft, die Geschäfte vor der Haustür zu unterstützen, sei angekommen – obwohl es beim Sensibilisieren noch Luft nach oben gebe.

Die erkennbare Kundenbindung gelte es zu stärken und weitere Kundenkreise zu akquirieren, lautet das Motto von Frye. Wohl nicht nur als Erkenntnis aus der Krise pocht sie auf Gemeinschaftssinn innerhalb der örtlichen Unternehmer und weitere Aktivitäten für den Ortskern. „Wir müssen mehr trommeln“, gibt die Textilhändlerin als Devise aus. Sie vergisst nicht zu erwähnen, dass sie nicht nur treuen Kunden und vertrauten Lieferanten, sondern auch ihrem Vermieter, der Familie Heimann, dankt, die der Händlerin während der Corona-Krise entgegengekommen sei. „Das ist nicht selbstverständlich“, weiß die Mode-Expertin diese Kulanz zu schätzen.