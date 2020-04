Gerda und Hermann Daldrup feiern am morgigen Sonntag (26. April) in Bösensell ihre Diamantene Hochzeit. Im September 1958 hatte sich das Paar auf einer Kirmes in Roxel kennengelernt. Der bekannte plattdeutsche Spruch „Kiärmesbruut is maondags uut“ (frei übersetzt: derlei Verbindungen halten nicht ewig) sollte bei den beiden nicht zur Anwendung kommen, feiern Gerda und Hermann doch nunmehr ihr 60-jähriges Ehejubiläum.

Nach der Trauung im Frühjahr 1960 in der Dyckburg-Kirche bauten sie ein Haus in Appelhülsen, in dem sich schon bald Nachwuchs einstellte. Roswitha, Martina und Ralf wurden geboren, der Stolz der Eltern. Mittlerweile haben ihnen die Kinder sechs Enkel und zwei Urenkel geschenkt.

Gerda Daldrup stammt aus Roxel, ihr Mann ist Appelhülsener. 1979 zogen die Daldrups von Appelhülsen nach Roxel, wo sie 30 Jahre lebten. Während Gerda sich um die Kinder und den Haushalt kümmerte, arbeitete ihr Mann zunächst als Großhandelskaufmann im Außendienst, später 35 Jahre als selbstständiger Makler. Als Altersruhesitz haben die beiden den Ort ausgesucht, der genau zwischen den Geburtsorten der Eheleute liegt: Bösensell. „Hier ist es schön und ruhig. Wir fühlen uns einfach wohl“, sind sich die Daldrups einig.

Bis heute pflegt Gerda Daldrup alte Bekanntschaften. Sie fährt mit dem Fahrrad in den Sommermonaten regelmäßig nach Appelhülsen, um Zeit mit ihren Freundinnen zu verbringen. Überhaupt: Fahrradfahren und Wandern sind Hobbys, die das Jubiläumspaar verbindet. „Wir sind keine Urlauber, sondern mögen es ruhig und beschaulich“ sagen die Eheleute übereinstimmend.

Ein Wermutstropfen schwebt allerdings über dem diamantenen Hochzeitsfest: „Wegen der anhaltenden Corona-Krise wird es uns nicht vergönnt sein, gemeinsam mit der Familie zu feiern. So werden wir leider nur telefonisch oder mittels Videochat den Kontakt mit unserer Familie aufnehmen können“, berichtet Hermann Daldrup. Aber: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Feier werden wir nach der Krise ganz sicher nachholen.“