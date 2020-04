Mit der Beule bleiben auch Blessuren an der Seele. Denn die Erinnerung an einen traumatischen Vorfall fährt ständig mit. Begleitet einen inzwischen 20-Jährigen, der am 25. Oktober Mut bewiesen hat: Er stellte sich einem äußerst aggressiven 32-Jährigen in den Weg, der in dem Sendener Lidl-Markt und dessen Umfeld gewütet hatte.