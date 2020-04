Rut Hagemann bringt die Meinung ihrer Sprösslinge Sophia, Milla und Cara auf den Punkt: „Die Kinder sind begeistert.“ Die Verwandlung, die der Spielplatz an der Drachenwiese erlebt hat, ist erheblich – und sie kommt gut an. Der Impuls für die Neugestaltung, Erweiterung und Sanierung kam von den Familien Winzen , Juth, Misitano und Hagemann. 2018 hatten sie ihren Vorstoß bei der Gemeinde eingebracht. Hintergrund war nicht nur eigene Betroffenheit, sondern auch ein Wandel, den Senden-West durchläuft.

„Wir mussten Sie ein bisschen vertrösten“, wandte sich Bürgermeister Sebastian Täger an die Ideengeber. Die Vielzahl der Projekte, die das deshalb jüngst aufgestockte Bauressort im Rathaus zu bewältigen habe, habe kein Turbo-Tempo erlaubt.

„ Wir sind sehr zufrieden. " Anja Winzen, die die Umgestaltung initiiert hatte

Aber mit dem Zeitverlauf von ihrer Initiative bis zur Realisierung haderten die Eltern auch gar nicht, als der „neue“ Spielplatz jetzt vorgestellt wurde. Vielmehr freuen sich die Eltern, dass sie ihre Vorstellungen erfolgreich einbringen konnten. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, vertreten in der Planungsphase durch Erwin Oberhaus, bei der Umsetzung durch Michael Pelster, habe gut geklappt. „Wir sind sehr zufrieden“, lautet das Fazit von Anja Winzen. Das Konzept eines generationsübergreifenden Spielplatzes, der für mehrere Altersklassen attraktiv ist, sei verwirklicht worden: vom Sandspieltisch für die Kleinsten über Balancierseil, Piraten-Kletterpyramide und Ballwurfanlage bis zu in den Boden eingelassenen Trampolins. Auch die renovierte Tischtennisplatte werde weiter ihre Fans finden, hieß es bei der Präsentation. Der um 120 Quadratmeter erweiterte Spielplatz schafft auch eine harmonische Verbindung in die Drachenwiese, die als Spielfläche genutzt werden kann.

Knapp 60 000 Euro hat die Gemeinde „springen“ lassen. Zum Toben laden die neuen Geräte aber nicht ein, da alle Spielplätze in Senden noch gesperrt sind.