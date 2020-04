Kirche wieder offen für Gottesdienste

In der Venner Kirche wird es vorerst keine Gottesdienste geben, weil in dieser kleinen Kirche der vorgeschriebene Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Der Abstand zu allen Seiten- führt dazu, dass in Senden nur 38 Sitzeinheiten angeboten werden können. Sitzeinheiten bedeutet: Platz für eine Person, ein Ehepaar oder eine Familie. Wenn also mehrere Familienangehörige kommen, können auch mehr Menschen in die Kirche hineingelassen werden. Zusätzlich können 21 Plätze auf Hockern angeboten werden. 40 Sitzeinheiten können in Ottmarsbocholt und 42 in Bösensell angeboten werden. Ein Mundschutz ist nicht verpflichtend. Wer zur Kommunion gehen möchte wird gebeten, von zu Hause ein kleines Tellerchen mitzubringen, worauf die Hostie gelegt wird. Weitere Infos: