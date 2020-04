Kommando zurück auf der Kommandobrücke: In der Schulleitung des Joseph-Haydn-Gymnasiums zeichnet sich eine Veränderung ab. Bianca Gouterney, seit November kommissarisch als stellvertretende Schulleiterin tätig, kündigt ihren Rückzug an. Sie hat die Bezirksregierung um eine Entpflichtung aus dem Amt gebeten. Wann diese umgesetzt wird, ist aber noch offen.

Und was als typisch für die Pädagogin gelten kann: Sie geht mit diesem Schritt selbst in die Offensive, indem sie sich in einem Brief an die Elternschaft wendet. Darin fasst sie die zentralen Gründe für ihren Entschluss so zusammen: „Mein Wunsch, Teil der Schulleitung zu werden, war geprägt von der Vision, Schule zu gestalten und zu prägen. ,Wissen und Werte‘ wollte ich vermitteln, Digitalisierung vorantreiben und das MINT-Profil weiter stärken. Hauptbestandteil meiner Arbeit war und ist jedoch keineswegs Schule programmatisch voranzubringen, sondern einzig und allein zu funktionieren, Verwaltungsarbeit zu leisten und mannigfaltige Vorgaben der oberen Behörden umzusetzen.“

„ Ich möchte kein Augen zu und durch. Ich möchte kein Augen zu und durch. “ Bianca Gouterney vermisst Raum für Gestaltung und Visionen

Innerhalb der Probezeit – die ein Test für beide Seiten bedeute – musste sie sich entscheiden, „ob ich das die nächsten 25 Jahre weitermachen will“, formuliert es Gouterney gegenüber den WN . Das habe sie verneint. Die Zwänge des Systems, so ihre Wahrnehmung, „lassen wenig bis keinen Raum für Ideen und Kreativität“. Die Schlussfolgerung: „Ich möchte kein Augen zu und durch.“ Wichtig sei für die Pädagogin jedoch ein „Gleichgewicht zwischen beruflicher Verantwortung und persönlicher Zufriedenheit“ zu wahren. Die 42-Jährige, die Mathematik und evangelische Religion unterrichtet, möchte die Schule künftig wieder als „motivierte Lehrerin aus dem Kollegium heraus gestalten“. Die Corona-Krise habe bei der Abwägung „eher keine Rolle gespielt“, auch familiäre Belange hätten nicht den Ausschlag gegeben: „Meine Familie stand dahinter und hat mir den Rücken frei gehalten“, sagt die Mutter zweier Kinder.

Alle Reaktionen auf ihren „demütigen Weg zurück in die zweite Reihe“ (O-Ton Gouterney) seien bisher „sehr respektvoll und positiv“ gewesen, schildert die Lehrerin den WN. Sie unterstreicht ebenfalls, dass weder die Zusammenarbeit mit Schulleiter Frank Wittig noch mit dem Kollegium, dem Schulträger oder den Eltern etwas mit ihrer Entscheidung zu tun gehabt hätte.

Schulpflegschaft bedauert Schritt

Die Schulpflegschaft des JHG äußerte sich überrascht von der Nachricht. Vorsitzender Martin Heineke betonte, dass die Elternvertretung diesen Schritt respektiert und nachvollziehen kann, aber bedauert: „Frau Gouterney hatte sich aus unserer Sicht mit großem Einsatz schnell, geräuschlos, sehr pflichtbewusst und kompetent in die Arbeit der stellvertretenden Schulleitung eingearbeitet.“

Wie und wann das weitere Verfahren um die Stellenbesetzung abläuft? Diese Frage an die Pressestelle der Bezirksregierung blieb am Donnerstag unbeantwortet.