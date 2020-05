Erneute Trockenheit bringt Bäume wieder in Gefahr

Die Bürgerinitiative „Neue Bäume für Sendens Wald“ hat mitgeholfen, Waldflächen im Hiegenbusch (an der L 844) und am Venner Moor nach Schäden durch Wind, Trockenheit und Borkenkäfer wieder aufzuforsten. Wie das Forstamt mitteilte, sind durch die erneute Trockenheit die neuen Bäume auch 2020 schon wieder in Gefahr.

Im privaten Garten gehört das Gießen bei Neuanpflanzungen schon jetzt wieder zum Tagesgeschäft, die Gemeinde Senden ist mit Wassertanks unterwegs, die Baumscheiben kürzlich gesetzter Bäume mit Wasser zu tränken. Nur bei Waldbäumen, so konnte man kürzlich lesen, ist die Versorgung der jungen Bäume mit Wasser nicht möglich, das würde das Forstamt nicht leisten können. Bei der Baumpflanzaktion am Venner Moor hatten Sendener die Möglichkeit, ihren Waldbaum mit kleinen Baumscheiben zu personalisieren. Karina Mildner und Sven Hoffmann von der Agenda21 Senden, die die Pflanzaktion mit organisiert hatten, waren dem Tipp eines der Forstmitarbeiter gefolgt und hatten die Koordinaten ihrer Bäumchen vor Ort festgehalten. So machten sie sich mit ihren Fahrrädern vor ein paar Tagen mit 40 Litern Wasser in Kanistern auf den Weg zur Pflanzstelle, fanden im „Dschungel“ von 1500 Bäumchen ihre zwei und stillten deren Durst. Die beiden Sendener hatten ihre Freude auf ihrer privaten Radtour und empfehlen die Maßnahme zur Nachahmung. Ob auch die Jugendfeuerwehr mit etwas Wasser nachhelfen kann, darüber sinnieren die Mitglieder der Agenda-Gruppe. Auch diskutieren sie, ob man in einer Zeit der Lockerung der Corona-Maßnahmen eine feucht-fröhliche Gieß-Party dort im Wald veranstalten kann, so die Pressemitteilung. Ziemlich sicher ist, dass im Herbst eine Begehung mit Führung durch die Försterin Simone Eckermann stattfinden wird. Mit einem kleinen „Richtfest“ soll dann auch das angekündigte Schild mit den Sponsoren errichtet werden. Beim Ideenwettbewerb zu weiteren „Neuen Bäumen in Senden“ sind bisher zwei Vorschläge eingegangen, um weitere wird die Bevölkerung noch einmal aufgefordert, es winken kleine Geldpreise von der die Idee fördernden Sparkasse.