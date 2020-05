Wieviel Präsenz können und wollen sich die Banken vor Ort noch leisten? Diese Frage steht hinter der Befürchtung, dass die Sparkassen-Filiale in Ottmarsbocholt, die derzeit geschlossen ist, ihre Pforten dauerhaft schließen könnte. Doch dieses Unken ist unbegründet, beteuert Rolf Klein , Pressesprecher der Sparkasse Westmünsterland. Er stellt auf WN-Anfrage klar: Der Standort Ottmarsbocholt „steht nicht zur Disposition. Die relativ kleine Außenstelle sei, wie von der Bank angekündigt, nur im Zuge von Corona-bedingter Konzentration der Beratungsangebote an größeren Außenstellen zeitweise geschlossen worden. Einen Zeitpunkt, ab wann – über die elektronischen Dienstleistungen hinaus – wieder Ansprechpartner der Sparkasse in Ottmarsbocholt anzutreffen sind, konnte Klein noch nicht nennen.