Unternehmer wollen, dass es bergauf geht, müssen manchen Kraftakt vollbringen, brauchen eine gute Seilschaft und baumeln womöglich manchmal selbst am Abhang. Wie die Sportler in einer Kletterhalle. Kraft und Ausdauer werden gerade Karl-Heinz Thelen abverlangt. Denn in der Corona-Krise droht, dass der Betreiber den finanziellen Halt unter den Füßen verliert.