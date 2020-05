Heimatverein Senden bedankt sich bei fleißigen Kindern: Besonders beeindruckt war der Vorstand des Vereins von einigen Zuschriften von Kindern und Schülern als Reaktion auf die Aktion „Heimatgedanken“. In mehreren Beiträgen wurden, in Zusammenarbeit mit den WN, in der Lokalausgabe sowie über Online-Medien historische Bilder mit der heutigen Situation gegenüber gestellt.

Einige Zuschriften von Schülern waren so fantasievoll und spannend geschrieben, sodass der Heimatverein einige Texte über Facebook veröffentlicht hat. Als Dankeschön für diese Beiträge übergab der Heimatverein am Freitag an Sophie und Lia je einen Gutschein für den Besuch des Autokinos am Sonntag.

Die beiden fleißigen Autorinnen hatten sich den Zeichentrickfilm „Jagdfieber“ gewünscht. Stellvertretend für alle Reaktionen zu den „Heimatgedanken“ bedankte sich der Heimatverein bei den beiden Schülerinnen und wünschte viel Spaß im Autokino, der tollen Aktion des Kulturamtes Senden.