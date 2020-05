Manch fragender Blick zu den Geschehnissen im Garagenhof zwischen Kita Steverspatzen und der Edith-Stein-Schule war in den Augen von Passanten zu erkennen, als das ehrenamtliche Bauhelferteam aus allen Teilen der Sendener Bevölkerung, unter der Leitung des Heimatvereins Senden, am Montag mit der zweiten Reinigungsrunde der Fenster des „Alten Zollhauses“ begann, so die Heimatfreunde.

Fleißige Handwerker hatten alle weißen Fenster des Bürgerhauses ausgebaut und zu eben diesem Garagenhof verfrachtet. Aufgabe des Helferteams war es nun, die aus massiver Eiche gebauten Fenster zu reinigen, damit ein Malerfachbetrieb mit der Aufbereitung der Fenster fortfahren kann.

Mit schwerem Gerät und Wasserkraft, mit Spachteln und Bürsten ging es zügig ans Werk, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins weiter. Da kam die Kaffeepause recht gut an, als Elisabeth Schulze Höping mit dem Heißgetränk die nasse Arbeit unterbrach. Das Helferteam und alle Bürger freuen sich nun auf den Wiedereinbau der Fensteranlage im Bürger- und Begegnungshaus „Altes Zollhaus“ an der Münsterstraße.