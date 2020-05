Die Gemeinde hat sich besonders auf die neuen Bedingungen für die Gottesdienstfeiern eingestellt: genügend Abstand, Mund-Nasen-Schutz, zugewiesene Plätze für Familien und Hygienemaßnahmen.

Gesungen werden durfte nicht, doch verhaltenes Summen war zuhören, Begleitung am Klavier und Lieder über den Beamer sorgten für Musik.

Die Abschlussurkunde für dieses erste Jahr der Konfirmandenzeit lag schon auf dem Stuhl bereit, außerdem ein kleines Geschenk, eine Taube aus Olivenholz. Die Taube als Symbol, denn sie spielt eine entscheidende Rolle in der Noah-Geschichte: Sie bringt den Zweig, der zeigt, dass das Leben auf der Erde nach der großen Flutkatastrophe weitergeht. Die Farben des Regenbogens, der auch in vielen Fenstern als Hoffnungszeichen zu sehen ist, hängen nun als bunte Stoffwimpel am Eingang der Kirche als Zeichen der Verbundenheit.