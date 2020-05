So viel Badespaß wie möglich – so viel Schutz wie nötig. Unter dieser Devise öffnet das Sendener Bad am 10. Juni (Mittwoch) nach fast dreimonatiger Corona-Pause. Allerdings kommt das Cabrio nur langsam in die Gänge: „Wir haben 390 Spinde im Hallenbad. Aufgrund der Corona-Auflagen darf nur die Hälfte genutzt werden.