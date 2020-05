Mit Humor fällt auch in der OGS vieles leichter

Senden -

Von Siegmar Syffus

Nach der Schulschließung am 16. März konnten nur noch wenige Kinder das OGS-Angebot in der Marienschule nutzen. Zirkuspädagogin Jenny Hermanns hat für die Mädchen und Jungen, die zu Hause bleiben müssen, ein Clowns-Projekt ins Leben gerufen. Lustige Sketche, die sich um das Thema Corona drehen, werden gefilmt und via Internet übertragen.