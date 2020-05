Bürgerbus-Team freut sich auf seine Fahrgäste

Nach zwei Monaten Corona-Pause nimmt der Bürgerbus Senden am 2. Juni, dem Dienstag nach Pfingsten , wieder seinen Fahrbetrieb auf. Damit steht den Bürgern wieder das beliebte öffentliche Verkehrsmittel als Verbindung zwischen den vier Ortsteilen Senden, Bösensell, Ottmarsbocholt und Venne sowie den innerörtlichen Verkehr im Ortsteil Senden zur Verfügung, so die Pressemitteilung des Bürgerbusvereins.

In den ersten beiden Wochen, vom 2. bis 12. Juni , gilt ein Übergangsfahrplan mit einem reduzierten Angebot. Die Haltestelle „Rathaus“ kann wegen der Bauarbeiten in der Münsterstraße bis auf weiteres nicht angefahren werden.

Neustart mit Schutzkonzept

Mit der Wiederaufnahme des Fahrbetriebs hat der Vorstand des Bürgerbusvereins eine ganze Reihe von Schutzmaßnahmen gegen Infektionen mit dem Corona-Virus verbunden. Für Fahrgäste des Bürgerbusses gelten bis auf weiteres folgende Schutzmaßnahmen:

Abstand halten: Beim Ein- und Aussteigen und im Bus ist Abstand zu anderen Personen zu halten. In der letzten Sitzreihe ist der mittlere Platz gesperrt; er darf nicht besetzt werden.

Mund-Nase-Maske tragen: Zutritt zum Bus ist nur mit einer Mund Nase-Maske erlaubt. Bei Bedarf wird Fahrgästen eine Maske gegen einen Kostenbeitrag zur Verfügung gestellt, lautet die Mitteilung weiter.

Fahrgeld passend bezahlen: Das Fahrgeld von einem Euro beziehungsweis 50 Cent muss „passend“ bezahlt und auf die Ablage beim Fahrer gelegt werden. Wechselgeld kann nicht ausgegeben werden.

Hände desinfizieren: Die Fahrgäste haben sich beim Einsteigen die Hände zu desinfizieren. Dafür steht den Fahrgästen im Bus ein automatischer Spender mit Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Übergangsfahrplan ...

Gefahren wird der Bürgerbus – wie gewohnt – von ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern, die sich bereit erklärt haben, unter den derzeitigen besonderen Rahmenbedingungen Fahrdienst zu übernehmen. Für sie gelten ebenfalls Schutzmaßnahmen. Auch wird der Bürgerbus regelmäßig desinfiziert.

Alle Maßnahmen sind in einem Hygienekonzept zusammengefasst, das ebenfalls im Internet abrufbar ist. Dazu führt der Vereinsvorsitzende, Klaus Dallmeyer, aus: „Nach den weitreichenden Lockerungen der allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen gehen wir mit einem spezifischen Hygienekonzept für den Bürgerbus an den Start. Dies gewährleistet den notwendigen Infektionsschutz in einer Zeit, in der die Pandemie keineswegs vorüber ist. Und es ermöglicht uns, zu dem Mobilitätsangebot für die Sendener Bürgerinnen und Bürger aus vor Corona-Zeiten zurück zu kehren.“

Der Bürgerbusverein mit seinem Fahrerinnen-/Fahrer-Team freut sich auf das Wiedersehen seiner Fahrgäste und wünscht allzeit gute Fahrt und Gesundheit.