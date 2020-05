Dirk Voges und Marc Kroener sind mit ihrem Pensum voll im Plan. Denn die 162 Meter lange Leitung, die sie vorbereiten sollten, liegt im Bereich der Straße Am Kanal bereit. Der „Oschi“ erstreckt sich vom Kanalufer im Bereich der Wendestelle bis zum Durchgang des Fuß- und Radweges, der auf die Siemensstraße/Kanalstraße trifft. Noch zieht das Kunststoffrohr, dessen einzelnen Elemente verschweißt worden sind, oberirdisch Blicke auf sich. Doch schon bald taucht es ab. Denn es bildet den Schmutzwasser-Düker, der unter dem Kanal verlegt wird.

Während Geräteführer Voges und Vorarbeiter Kroener vom Generalunternehmer Stratiebo seit Montag im Einsatz sind, beginnt das „Buddeln“ am Dienstag nach Pfingsten (2. Juni). Die Fachleute der Firma Beermann haben sich mit ihrem Gerät ebenfalls bereits an der Bakenstraße eingerichtet. Sie starten mit einer Pilotbohrung mit einem kleinen Aufsatz, der auf gegenüberliegenden Kanalseite im Bereich des Wendebeckens wieder „auftaucht“. Es folgen Aufweitungen der Spülbohrungen, bis schließlich ein „Tunnel“ mit 70 Zentimetern Durchmesser unterhalb des Kanals verläuft. Während des Bohrens entsteht bereits eine stabile Verschalung, durch die die Schmutzwasserleitung mit ihren 50 Zentimetern Durchmesser verläuft, erklären Erwin Oberhaus, Projektleiter bei der Gemeinde, sowie Manfred Rummler und Hans-Bernd Kauke vom Ingenieurbüro Rummler und Hartmann (Havixbeck) den Ablauf. Etwa zwei Wochen sind dafür ab kommendem Dienstag veranschlagt. Die Bodenverhältnisse unterhalb der Wasserstraße sind zwar vorab punktuell sondiert worden, „können aber noch Überraschungen bergen“, so Kauke.

Besprechung vor Ort: Erwin Oberhaus (Gemeinde Senden, M.) klärt Details des Ablaufs mit Manfred Rummler und Hans-Bernd Kauke vom Ingenieurbüro Rummler Hartmann. Foto: di

Der Düker dient als Bypass für die Schmutzwasserleitung, die unter der B-235-Kanalbrücke verläuft. Die Kosten, samt späterer Erdarbeiten durch die Firma Woort, schlagen mit rund 770 000 Euro zu Buche. „Das ist akzeptabel“, so Rummler. Eine erste Ausschreibung vor einem Jahr hatte wegen zu hoher Angebote zu keinem Abschluss geführt.

Der Verbindungsweg, der über den neu angelegten Hafenplatz führt, wird am 9. Juni freigegeben. Die Arbeiten am Düker und an der Platzintarsie laufen parallel weiter.