Action und Abenteuer anbieten

Im vorigen Jahr begaben sich zwei Mal 60 Kinder jeweils eine Woche lang auf galaktische Abenteuer, bekamen Besuch von grünen Männchen und „reisten“ in die Tiefen des Universums. In diesem Jahr wurde der Count down zur Stadtranderholung, die immer unter einem thematischen Motto steht, vorzeitig abgebrochen – das Corona-bedingte Aus war von vielen Familien erwartet worden, führte aber dennoch zu langen Gesichtern. Ein bisschen mehr Lächeln möchte Bettina Langenfeld jetzt wieder in die Gesichter der Kinder und Eltern zaubern, von denen einige schon nachgefragt haben, ob es bei der Absage bleibt. Die Antwort von Langenfeld, Leiterin des „Kubuz“ des Ökumenischen Jugendtreffs und eine Hauptorganisatorin der Stadtranderholung, lautet: Ja. Doch es folgt ein Aber.

Denn wenn auch die Stadtranderholung, die seit 2003 in Senden existiert, erstmals ausfällt, so wird doch im Team des Ökumenischen Jugendtreffs daran „geschraubt“, dass Angebote für Kurzweil und Action in den langen Sommerferien sorgen. Klare Devise: „Ich will nicht nichts machen“, betont Langenfeld, die insbesondere von Melissa Schaub („Tresor“ Bösensell) und Patrick Kakuschki (aufsuchende Jugendarbeit/Vivo) sowie ehrenamtlichen Teamern unterstützt wird, die die Stadtranderholung teils seit vielen Jahren begleiten.

Grundlage für das teilweise Abrücken von der Absage sind die Lockerungen in der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW vom 30. Mai, es laut Paragraf 15 explizit heißt: „In den Schulsommerferien 2020 sind Tagesausflüge, Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen und Ferienreisen für Kinder und Jugendliche unter Beachtung der in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zulässig.“

Diese Auflagen sind in der Praxis so hoch, dass an die Stadtranderholung in bisheriger Form nicht zu denken sei. Da aber innerhalb von festen Bezugsgruppen keine Abstandsregeln gelten, möchte der Jugendtreff ein Programm erstellen, das sich an Kinder im Alter von acht bis etwa zwölf Jahre richtet. Etwa zwölf bis 15 Schützlinge könnten eine solche Gruppe umfassen.

Draußen-Aktionen sollen Schwerpunkt bilden

Sowohl die inhaltlichen Angebote – einen Schwerpunkt sollen Draußen-Aktionen bilden – als auch ein Hygienekonzept, das zugrunde liegen muss, werden jetzt erstellt, kündigt Langenfeld auf WN-Anfrage an. Vier Wochen der Sommerferien, so das bisherige Ziel, sollen mit Veranstaltungen gefüllt werden.

Langenfeld sowie ihren Kolleginnen und Kollegen ist es ein Herzenswunsch, wieder mit den Kindern aus dem Alltag ausbrechen zu können. Die Familien hätten in Zeiten von Corona-Isolation, Homeschooling und Homeoffice „Großartiges geleistet“. Jetzt müssten die Kids aber mal wieder aus den Familien raus, Freiheit schnuppern, andere Leute treffen und die Familien Zeit zum Verschnaufen bekommen.

Nähere Infos zur Planung für die Sommerferien finden sich online unter www.jugendtreff-senden.de, Bettina Langenfeld ist unter 0151/505 359 78 erreichbar.