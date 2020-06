JHG geht neue Wege beim Homeschooling

Im katholischen Religionsunterricht des Joseph-Haydn-Gymnasiums (JHG) wurden mit dem Tool „Kunstmatrix“ neue Wege beschritten. Wo sonst in Zeiten von Corona die wichtigen Unterrichtsgespräche schnell unter den Tisch fallen, haben zwei Kolleginnen eine virtuelle Begehung einer Ausstellung von Unterrichtsergebnissen organisiert.

Das Konzept hinter „Kunstmatrix“ ist ein Angebot von digitalen 3D-Ausstellungsräumen, die selbstständig bearbeitet und verwaltet werden können. Zwei Kolleginnenhaben eine Möglichkeit gefunden, Unterrichtsergebnisse in einer virtuellen Ausstellung zusammenzutragen und in einer Videokonferenz mit den Schülern zu begehen. Unter dem Hashtag #spreadlovenotcorona haben die Schüler in den Wochen zuvor Texte und Bilder zu „Zehn Corona-Geboten“ gestaltet.

Fazit war, dass Solidarität und Nächstenliebewichtige Stichworte für die Lernenden sind, wie es in der Pressemitteilung des JHG heißt. „Spreadlovenotcorona“ war die kreative Umsetzung dieser Quintessenz: Wie kann jeder dazu beitragen, Liebe zu verbreiten – statt Corona? In der Begehung der Kunstausstellung haben sich die Schüler ihre Produkte gegenseitig vorgestellt und die konkreten Werte ermittelt, die ihre Handlungen aktuell leiten. Die Ergebnisse wurden im Vorfeld von der Referendarin Sara Menke unter der Betreuung der Lehrerin Regina Fries in der Kunstmatrix zu einer Ausstellung zusammengetragen und hochgeladen. Der Ausstellungsraum kann wie in einem Computerspiel mit den Pfeiltasten der Tastatur oder der Maus durchkreuzt werden,was das eigenständige „Begehen“ und Betrachten der Kunstwerke ermöglicht, sobald ein Link zur Ausstellung zur Verfügung steht. Jedes Kunstwerk kann mit dem Namen des Künstlers, dem Jahr und weiteren Kommentaren versehenwerden. Die Arbeit mit dem kostenpflichtigen Tool war nicht die Herausforderung in dieser Planungsphase, sondern die Absprache mit den Schülern. Das Einverständnis jedes einzelnen Schülers zur Veröffentlichung seines Produkts und die Terminfindung wie auch die Abfrage der technischen Ausstattung stellten sich als zeitaufwendig dar.

Im Vorlauf zur Videokonferenz mussten sich die Schüler überdies mit dem Medium vertraut machen,welches die Videokonferenz steuerte. Insgesamt wird diese Art des Unterrichts trotz des erheblichen Aufwands als eine kreative Alternative bewertet. Sara Menke resümiert: „Zwar ist eine Videokonferenz kein Ersatz für den Präsenzunterricht, definitiv aber eine der besten Alternativen, die ich bisher erproben konnte.“