„Es ist geschafft!“ Erleichtert atmen Nicole Hashemian und Peter Moll durch. Ein wichtiges Ziel, der auf dem Parteitag im März gewählten erstmaligen Doppelspitze Hashemian und Moll war es, durch eine sinnvolle, effektivere Aufteilung der Aufgabenbereiche, alle 17 Wahlbezirke mit Kandidaten zu besetzen, welche die Kernthemen der Sendener Liberalen deutlich belegen.

„Ein ermutigender Auftakt für die Kommunalwahl am 13. September für unsere Partei und als positive Botschaft an die Wählerinnen und Wähler; insbesondere auch an die Jugend Sendens“, heißt es in der Pressemitteilung der FDP .

Sie will liberale Ideen als Instrumente der Zukunft für die Lebensqualität in Senden nutzen: Familienpolitik, auf den Punkt gebracht; Jugendparlament für Senden; steuerstarke Betriebe ansiedeln; Kitaplatzausbaugarantie; Schulen besser ausstatten; Digitale Infrastruktur und Mobilität, öko-„logisch“ denken, Kultur fördern; Zukunftschancen der Landwirtschaft fördern, lauten die zentralen inhaltlichen Stichworte.

Die Fraktions-/ und Vorstandsmitglieder anerkennen die ganz persönliche erneute Kandidatur von Bürgermeister Sebastian Täger, „aus dem Amt heraus“, parteilos und ungebunden. Diese „Unabhängigkeitserklärung“ werden die Liberalen Senden durch ihre Unterstützung verstärken, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Vorsitzende Nicole Hashemian bedankte sich bei der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Sabine Schäfer für die wiederum kompetente und souveräne Versammlungsleitung.

Kommunalwahl 2020 – das sei „eine wahrhaftig mutige und spannend Herausforderung für unser kleines Team“, so der Fraktionsvorsitzende im Sendener Gemeinderat, Uwe Kasten, im Schlusswort. Allerdings zeige die Geschichte, dass nicht „die Großen“ die Gewinner, sondern es immer öfter, „die Kleinen, Schnellen“ sind. Die am Puls der Zeit, erkannte Ziele, ohne Umwege pragmatisch umsetzen, wie es in der FDP-Mitteilung heißt.