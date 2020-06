Hoffentlich müssen die Glocken nicht läuten

Die Bühne ist minimiert, doch dadurch kommt ihr Standort maximal zur Geltung. Die kleine Sommerbühne liegt im „Ruhepark“ hinter dem Pfarrhaus, dem wohl beschaulichsten Teil des Bürgerparks mit seinen mächtigen Bäumen, schlängelnden Wegen, Brücken und dem „Fleiten Terro“. Das Motiv dieser vom Heimatverein an die Gemeinde gestiftete Skulptur von Hans-Joachim Lucht passt gut zur Zweckbestimmung der Bühne, erinnert sie doch an einen Tagelöhner, der sonntags nach dem Hochamt auf seiner Flöte spielte, um seinen Lebensunterhalt aufzubessern. Kultur und Gottesdienste begegnen sich in den Sommermonaten an dieser Stelle öfter.

„ Der Standort ist ideal. Der Standort ist ideal. “ Markus Kleymann, Volker Sowade und Pfarrer Schneider sind sich einig

„Der Standort ist ideal“, sind sich Markus Kleymann und Volker Sowade vom Kulturamt und Pfarrer Klemens Schneider einig. Die Kirchengemeinde St. Laurentius nutzt die Bühne und die Wiese bereits am heutigen Mittwoch um 20 Uhr und am Fronleichnam (11. Juni) um 11 Uhr zu Gottesdiensten. Am Donnerstag wird darin zugleich das 25-jährige Dienstjubiläum von Pastoralreferentin Ulla Büssing-Markert begangen, zu dem die Gemeindemitglieder aus allen Teilen der Pfarre eingeladen sind. Eine zentrale Fronleichnams-Prozession fällt in diesem Jahr Corona-bedingt aus, informiert Schneider.

Gottesdienste machen den Auftakt Das Kulturprogramm auf der kleinen Sommerbühne startet, anders als ursprünglich geplant, erst am 21. Juni (Sonntag) mit dem Kindertheater Don Kidschote in einem der Sendener Ortsteile. Auf der großen Bühne an der Marienschule ist von 26. bis 28. Juni das Kabarett-Trio „Storno“ live zu erleben ...

Er betont aber, dass er die „Park-Bühne“ und die Möglichkeit zu Freiluft-Gottesdiensten mit ihrer „angenehmen Atmosphäre“ jetzt besonders schätzt: „Es ist sehr erfreulich, dass es die Sommerbühne gibt.“ Denn Auflagen wie Mindestabstand und das Mitbringen eines Tellerchen für die Kommunion lassen sich entspannter umsetzen als in der Kirche. Für die Gottesdienste, die Open-Air gefeiert werden, gilt zudem keine Beschränkung auf 100 Besucher, wie dies bei Kulturveranstaltungen der Fall ist. Die Gottesdienstbesucher werden aber gebeten, sich eine Sitzgelegenheit mitzubringen, weil keine Bänke aufgestellt werden. Zur Gestaltung des Gottesdienstes am Feiertag trägt nicht zuletzt eine Bläserformation des Musikvereins Senden bei, auch das Singen ist unter freiem Himmel aus vollen Zügen möglich.

Während also die Virus-Pandemie in den Hintergrund tritt, kommt das Wetter als Unwägbarkeit hinzu. Die Pfarre wählt zur Information ihrer Gemeindemitglieder ein klassisches Kommunikationsinstrument: die Kirchenglocken. Wenn St. Laurentius am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr läutet, findet der Gottesdienst in der Kirche und nicht im Park statt. Gleiches gilt am Donnerstag, sollte St. Laurentius um 10.30 Uhr läuten, sind die Gläubigen dorthin eingeladen.