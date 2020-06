Alle Optionen prüfen

Bei jeder Pedalumdrehung sind nicht nur die Muskeln, sondern mehr als sonst auch die Sinne gefordert. Wer als Radler über den Huxburgweg fährt, schärft die Empfindlichkeit von Ohren und Augen. Radfahren im erhöhten Alarmzustand! Denn es droht Gefahr – Autos, deren Heranrauschen sich von hinten ankündigt oder sich von vorn erkennen lässt. Haarscharfes Vorbeisausen und knappes Einscheren vor den Drahteseln gehört zum Alltag auf der Schleichstrecke. Seit Jahrzehnten, wie Anwohner immer wieder beklagen. Immerhin, jetzt ist das Thema auf der politischen Agenda.

„ Man wird noch beschimpft, wenn man nicht sofort Platz macht. Man wird noch beschimpft, wenn man nicht sofort Platz macht. “ Radfahrerin über ihre Erfahrungen auf dem Huxburgweg

Denn in der Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses wurde am Dienstagabend lange darüber diskutiert, wie man die Situation für Fahrradfahrer und Anrainer, von denen einige die Sitzung verfolgten, verbessern kann. Der Antrag der Grünen, den Huxburgweg in eine Fahrradstraße umzuwidmen, scheiterte. Er wurde auch von UWG und FDP unterstützt, von der CDU aber abgelehnt, während sich die SPD enthielt. Eine Veränderung der einhellig beklagten Lage wünschen sich aber alle Fraktionen. „Wir sind nah beieinander“, fasste Sascha Weppelmann (CDU) die Debatte zusammen. Der politische Beschluss, der unter Enthaltung der Grünen fiel, spiegelt einen Minimalkonsens wider: Die Gemeinde wird aufgefordert zu prüfen, welche Möglichkeiten bestehen, vor allem den Pkw-Pendlerverkehr einzudämmen und das Tempo zu drosseln. Dazu soll mit Anwohnern gesprochen werden, mit anderen Behörden und der Stadt Münster, denn auch auf deren Gebiet müsste die Schleichstrecke mit Schikanen versehen werden.

Wenig Hoffnung auf schnelle Änderung

Die Hoffnung, dass sich an der chronischen Lage vor ihrer Haustür alsbald etwas ändert, erscheint bei den Huxburg-Anrainern nicht sehr ausgeprägt zu sein, ergab das Gespräch der WN im Anschluss an die Sitzung. „Wir fühlen uns wie an der Autobahn“, sagte eine Anwohnerin. Hauptwunsch ist, dass „Rücksichtslosigkeit und Respektlosigkeit“ der Autofahrer auf der Route abnehmen. „Man wird noch beschimpft, wenn man nicht sofort Platz macht“, schilderte eine Radfahrerin das Drängeln der Autofahrer.

Die Situation für Radfahrer auf der Münsterstraße soll verbessert, eventuell die Benutzungspflicht des Radweges aufgehoben werden. Foto: di

„Mehr Sicherheit und Attraktivität für Radler“ und einen Beitrag zur Mobilitätswende für den Klimaschutz forderten die Grünen in einem weiteren Antrag auch für die Münsterstraße. Der Vorstoß, den auch die UWG mittrug, fand keine Mehrheit. Bürgermeister Sebastian Täger merkte an, dass die Gemeinde wohl kaum das Plazet der Straßenverkehrsbehörde des Kreises bekäme: „Wir sind da nicht ganz frei.“ Mit rund 5300 Autos am Tag und einigen Versorgungseinrichtungen wie dem Rathaus wäre ein Status als Fahrradstraße problematisch. Bedenken äußert der Kreis auch in einer ersten Stellungnahme auf den Grünen-Antrag, schließt die Umwidmung von Teilen des Huxburgweges und der Münsterstraße aber nicht grundsätzlich aus.

Die Diskussion der Mandatsträger erbrachte, dass die Münsterstraße getrennt betrachtet wird. Für den Teil zwischen Kriegerdenkmal und Westfalen-Tankstelle soll geprüft werden, ob die Pflicht, den Radweg zu benutzen, aufgehoben und Fahrrad-Zonen auf der Fahrbahn abmarkiert werden können.