Kostenplan ist nicht zu halten

Eckhard Scholz sprach von einer „Spezialimmobilie“. Diese Bezeichnung griff Gerd Gebauer ( CDU ), Vorsitzender des Gemeindeentwicklungssausschusses, wieder auf, nachdem Architekt Scholz und sein Kollege Rene Stegemann vom Büro Mensen und Zora (Münster) ihren detaillierten Vortrag beendet hatten. Dessen Thema waren die Mehrkosten bei der Restaurierung/Sanierung des „Alten Zollhauses“. Gebauer betonte: „Gut, dass wir nicht jedes Jahr eine Spezialimmobilie haben“.

Denn: Das Projekt, dessen Kosten (ohne den Grunderwerb) im Juni 2018 auf knapp 2,5 Millionen Euro beziffert worden waren, beläuft sich zwei Jahre später auf nunmehr gut 2,9 Millionen Euro, so die jüngste, den Politikern präsentierte Kalkulation. Ein finanzieller Mehraufwand von 577 541 Euro ist bisher aufgelaufen. Was Gebauer bei seiner „Anmoderation“ des Architektenvortrags zu der Aufforderung veranlasste: „Jungs, passt auf das Moos auf.“

Mehrere Faktoren schlagen zu Buche

Die knapp 50-seitige Dokumentation der beiden Architekten, deren Büros für das Alte Zollhaus eine Arbeitsgemeinschaft gebildet haben, verdeutlichte in der Ausschusssitzung am Dienstagabend, dass die Penunzen pingelig im Blick behalten werden. Doch ein ganzes Bündel von Faktoren habe zur Kostensteigerung geführt: Mehr Leistungen und Wünsche auf der einen Seite, aber vor allem „immer mehr Überraschungen“, die „trotz umfangreicher Vorprüfungen“ beim Rückbau aufgefallen seien. Zu Buche schlugen besonders der erhöhte Aufwand der Gründungsarbeiten (statt eines Fundamentes fanden sich teils nur Schutt und Geröll), darüber hinaus tauchten Schäden am Fachwerk (innen wie außen), Dachstuhl und Mauerwerk auf, die deutlich über dem erwarteten Maß lagen. Die ohnehin eingesetzte Kostensteigerung in der Baubranche sei ebenfalls zu berücksichtigen, zumal sich bei den Gewerken einer „Spezialimmobilie“ die Auswahl der infrage kommenden Firmen verringere.

Wandel schon erkennbar: Die Giebelseite des Alten Zollhauses zur Laurentiuskirche hin ist schon weitgehend restauriert. Foto: di

Kostensenkend wirkten sich neben Ausschreibungsergebnissen für Fassadenarbeiten und die Lüftungsanlage, die rund 14 000 beziehungsweise 16 000 Euro unter der Schätzung lagen, die Eigenleistungen aus. Für den Einsatz eines Teams, das sich rund um den Heimatverein Senden gebildet hat, dankten Kommunalpolitik und Verwaltung ausdrücklich.

„ Man sieht, wofür es sich lohnt. Man sieht, wofür es sich lohnt. “ Architekt Eckhard Scholz

Ob weitere Überraschungen in dem Denkmal schlummern, wollte Hans-Otto Kramer (CDU) in der Sitzung wissen: „Gibt es noch mehr Risikobereiche?“ Eckhard Scholz gab Entwarnung: „Das haben wir hinter uns.“ Kramer mahnte, nicht den Qualitätsstandard der Sanierung zu senken. Worin Scholz beipflichtete: „Man sieht, wofür es sich lohnt.“ Die Einschätzung teilte auch Gebauer: Den Bürgern werde ein „schönes Haus“ zur Verfügung gestellt.