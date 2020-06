Corona und die gesperrte Steverhalle machen erfinderisch: Statt einer gemeinsamen Zeugnisübergabe in der Halle wurden die drei Abschlussklassen der Realschule am Freitag in der St. Laurentiuskirche nacheinander im „Stundentakt“ und unter Einhaltung der Schutzbestimmungen verabschiedet. Die Geschwister-Scholl-Schule machte aus dieser Not allerdings eine Tugend und gestaltete den 73 Jugendlichen einen stimmungsvollen und würdigen Abschied, der musikalisch von den Lehrerinnen Maria Hageneuer-Neuhäuser (Klavier) und Irene Müller-Schat (Querflöte) umrahmt wurde.

„Was ihr in den sechs Jahren geleistet habt, aber auch und vor allem in dieser besonderen letzten Zeit gezeigt habt, ist sehr beachtlich und anerkennenswert“, betonte Schulleiterin Ulrike Machers mit Blick auf die Wochen, in denen sich die Schüler im Homeoffice auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten mussten. Die Rektorin hob neben dieser fachlichen insbesondere auch auf die soziale Kompetenz für das Leben ab: „Um euch dafür auszustatten, haben wir euch vieles und unter anderem Respekt vermittelt, eine Qualität von sozialem Miteinander, deren Erhaltung ein unfassbar wichtiges Gut ist. Eine Form von Wertschätzung gegenüber anderen.“

Angesichts der Wochen im Homeoffice ohne Präsenzunterricht und „ständig neuer Vorgaben des Schulministeriums“ zollte auch Bürgermeister Sebastian Täger den diesjährigen Abschlussschülern, deren Lehrern und Eltern ganz besonderen Respekt. Gleichwohl merkte er an: „In jeder Krise steckt auch eine Chance.“ Denn durch Corona hätten Schüler und Schule gelernt, besser als zuvor mit neuen Techniken wie Online-Unterricht und Videokonferenzen umzugehen. Dies seien Kompetenzen, die auch im weiteren (Berufs-)Leben gefragt seien. Die Kontaktbeschränkungen verhinderten, dass der Jahrgang den erzielten Abschluss gemeinsam feiern könne, räumte Täger ein. „Eure Party muss leider ausfallen. Aber wenn ihr euer erstes Treffen plant, sprecht mich bitte an. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, deutete der Bürgermeister seine Unterstützung für den „historischen Corona-Jahrgang“ an.

Im Namen der Abschlussschüler bedankten sich Paula Rose und Joshua Neve bei Eltern und Lehrerkollegium für die Hilfe in den vergangenen Jahren – „auch wenn wir euch manchmal an eure Grenzen gebracht haben“.

Im Anschluss an die drei (nahezu) identischen Feiern wurden die Abschlusszeugnisse – in Corona-bedingtem Abstand – von den Klassenlehrern überreicht: Astrid Hüttemann und Sigrid König (10a), Alice Tillmann und Andreas Bender (10b) sowie Andreas Kramer und Elisabeth Klumpe (10c).

42 Schüler erhielten den Qualifikationsvermerk, der zum Besuch der gymnasialen Oberstufe berechtigt, 29 haben die Fachoberschulreife bescheinigt bekommen und zwei Jugendliche verlassen die Geschwister-Scholl-Schule mit einem Hauptschulabschluss. Elf Abschlussschüler wechseln im nächsten Schuljahr zum Gymnasium, zehn weitere besuchen die Hildegardisschule, 36 wechseln zu anderen berufsbildenden Schulen und 16 Jugendliche beginnen ab 1. August ihre Berufsausbildung. Als Klassenbeste wurden Anna Köbbing (10b), Rachel Sundermann (10a), Xenia Doskal und Johannes Janning (beide 10c) geehrt.