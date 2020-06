Gut beschirmt durchs Leben

Sie haben ein Ziel erfolgreich erreicht. „Darauf könnt ihr zu Recht stolz sein“, richtete sich Bürgermeister Sebastian Täger an die Absolventen der Edith-Stein-Schule. Die die nächsten Etappen schon in den Blick nähmen und dafür gut gut gerüstet seien. Denn: Sie besuchten „mit die beste Schule überhaupt“, lobte Täger die Hauptschule. Die Edith-Stein-Schule sei weit über Senden hinaus bekannt, kooperiere mit vielen Unternehmen und bereite ihre Schützlinge hervorragend auf das (Berufs-)Leben vor.

„Beste Schule in Senden“

Damit griff der Bürgermeister ein augenzwinkerndes „Prahlen“ des Schulleiters auf. Rainer Leifken hatte zuvor bekundet: „Unter uns gesagt, wir sind sowieso die beste Schule in Senden.“ Womit der Rektor wiederum aufpikste, was die Schüler zum Motto ihrer Zeugnis-Übergabe-Feier erkoren hatten: „Es kommt nicht darauf an, woher man kommt, sondern darauf, wohin man geht.“ Was wohl auf die bunte Schulgemeinschaft gemünzt war. Aber: Als Absolvent der Edith-Stein-Schule „könnt ihr ruhig sagen, woher ihr kommt“, so Leifken. Von 44 Schulabgängern haben eine Schülerin und Schüler den Abschluss des Bildungsgangs Lernen, 25 Schülerinnen und Schüler den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 A und fünf Schülerinnen und Schüler den Mittleren Schulabschluss erlangt, so die Stufen-Bilanz. Rektor Leifken hob aber auch ein Beispiel gelungener Inklusion hervor: Ein Schüler mit Förderbedarf habe den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 erreicht. „Das ist richtig toll, dass du das geschafft hast“, gratulierte der Schulleiter diesem Absolventen, der mit besonderem Applaus bedacht wurde. Dass die Hauptschule auch für die gymnasiale Oberstufe fit machen kann, bewiesen elf Schülerinnen und Schüler mit der entsprechenden Qualifikation, so die Bilanz von Leifken, der sich beim Kollegium und den Eltern für die „gute und vertrauensvolle“ Zusammenarbeit bedankte.

Eltern geben gute Noten

Das Dankeschön erwiderten Nicole Graeven und Gabriele Reimchen als Schulpflegschaftsvorsitzende, die – wie zuvor der Bürgermeister – Lernen und berufliches Fortkommen mit Radfahren verglichen. Graeven rief die Schüler dazu auf, sich auf „Wissen und Intuition zu verlassen“ und mahnte, eine gute Balance im Leben zu wahren. Lehrerkollegium und Schulleitung stellten die Elternvertreter top Noten aus: Sie hätten sich „wirklich aller Dinge angenommen“ – auch wenn sie nicht direkt etwas mit Schule oder Unterricht zu tun hatten.

Überwiegend freundliche Töne prägten auch die Rückblicke auf ihre Schulzeit, die die Zehnklässler beisteuerten. Als Schülersprecher richteten Kevin Arslan und Amira Deda ein herzliches Dankeschön unter anderem an die Klassenlehrer sowie an Hausmeister Heiko Pohlmann und Andrea Riley, die das Schulsekretariat managt.

Die Schülersprecher Keven Arslan und Amira Deda dankten in ihrem Rückblick einigen Akteuren der Edith-Stein-Schule für ihren Einsatz für die Schüler. Foto: di

Für die evangelische und katholische Kirchengemeinde überbrachte Pfarrer Stefan Benecke die Glückwünsche. Die Edith-Stein-Schüler seien auf ihrem Weg gut beschirmt gewesen, so Benecke mit Blick auf die Schirme, die für die Freiluftveranstaltung extra ausgegeben worden waren.