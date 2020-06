Allzu viel hat Sabine Schlierkamp noch nicht aufs Papier gebracht. Konnte sie auch gar nicht. Denn schon nach den ersten Pinselstrichen für ihre neues Bild „Winterlandschaft“ machten ihr die Corona-Auflagen einen Strich durch die Rechnung. Ebenso wie alle anderen Veranstaltungen der Kunst- und Kulturinitiative Senden (KuKiS) musste auch der Aquarell-Malkurs von Anne Peltzer eingestellt werden. Dank der Lockerungen konnte die KuKiS soeben insgesamt neun Kurse mit rund 60 Teilnehmenden wieder aufnehmen. Und auch Sabine Schlierkamp kann ihre Arbeit jetzt in der Friedenskapelle fortsetzen.

Mehr noch: In diesem Jahr verzichten die Dozenten Lucyna Baron und Yevhen Ayzenberg auf ihre Sommerpause und bieten in den Ferien Kurse in Acryl- und Ölmalerei sowie im freien Zeichnen an. „Auch die Vorbereitungen für das neue Programm laufen. Wir wollen direkt nach den Sommerferien starten und planen so, als ob wir ganz normal arbeiten können. Dann muss man abwarten, was die Corona-Auflagen konkret zulassen“, kündigt Iris Weintz an. Die KuKiS-Vorsitzende ist froh, dass sich die Dozenten Baron und Ayzenberg bereiterklärt haben, Malkurse anzubieten. „Wir waren sehr erstaunt, wie gerne die Teilnehmer nach der Corona-Pause zurück gekommen sind. Die Leute sehnen sich nach Ablenkung, wollen rauskommen und suchen soziale Kontakte in der Gruppe“, hat Weintz in diversen Gesprächen festgestellt.

Das bestätigt auch Sabine Schlierkamp: „Ich arbeite in einer Apotheke. Wir wurden überrollt mit neuen Vorgaben. Und da hatte ich keine Muße, mit meinem Bild zu Haus und alleine weiter zu machen“, sagt die Kursteilnehmerin. Es ist schön, wieder in der Gruppe malen zu können und sich mit den anderen austauschen zu können.“ Ihr gegenüber sitzt Gerda Middelberg, die ihr Frühlingsbild fast schon vollendet hat. „Ich habe in den vergangenen Wochen zu Hause weiter gearbeitet. Aber es fehlte mir die kompetente Anleitung von Anne Peltzer. Sie gibt einem gute Tipps, um dem Bild den letzten Kick zu geben“, berichtet die Hobby-Malerin, die schon seit 2004 bei der KuKiS aktiv ist.

Direkt in der ersten Ferienwoche starten ab 2. Juni (Dienstag) die neuen Öl-, Acryl- und Zeichenkurse. Wer noch einsteigen möchte, kann sich bei Iris Weintz, 0 25 97 / 930390, melden.