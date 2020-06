„Kinder aktiv an Schule beteiligen“

Nach dreimonatiger Corona-bedingter Schließung der Schulen startet am Montag (15. Juni) auch die Davertschule wieder in den Regelbetrieb. Damit hat Rektorin Diana Hülsmeier zum ersten Mal Gelegenheit, den (fast) normalen Alltag an ihrer neuen Wirkungsstätte zu erleben. Denn seit ihrem Dienstantritt am 20. April wurden nur Notbetreuung und rollierender Unterricht angeboten. WN-Redakteur Siegmar Syffus sprach mit der gebürtigen Ottmarsbocholterin über ihre Beweggründe ins Heimatdorf zu wechseln und über ihre pädagogischen Vorstellungen.

Wie fühlt es sich an, als gebürtige Ottmarsbocholterin jetzt Leiterin der heimatlichen Grundschule zu sein?

Hülsmeier: Es ist ein bisschen unwirklich, da ich vor genau 40 Jahren selbst hier eingeschult worden bin. Ich habe damals schon immer gesagt: Ich möchte Lehrerin werden, auch weil ich Frau Pelz ganz toll fand und gerne zur Schule gegangen bin. Aber tatsächlich an die Davertschule zurück zu kommen, dieser Gedanke fing in mir erst an zu arbeiten, als Frau Trillsch in den Ruhestand ging und die Stelle ausgeschrieben wurde – und er hat mich nicht wieder losgelassen.

Was waren letztendlich die Beweggründe aus der Stadt Münster aufs Dorf nach Ottmarsbocholt zu wechseln?

Hülsmeier: Ich war zwar zwischenzeitig über 20 Jahre weg in ganz verschiedenen Orten und habe an sehr unterschiedlichen Schulen gearbeitet. Aber meine Eltern leben in Otti-Botti, der Bezug zum Dorf war immer da. Zudem habe ich seit einigen Jahren durch meine Karnevalstruppe auch wieder etwas stärkere persönliche Beziehungen nach Otti-Botti – die eigentlich der Grund waren, dass ich zunächst auf Anfragen von Freunden immer geantwortet habe, die Idee sei „viel zu schräg“. Ausschlaggebend war dann tatsächlich, dass ich mir immer gewünscht habe, eine Schule zu leiten, an der sich Mitarbeiter, Eltern und Kinder mit der Schule identifizieren – so, wie ich es auch während meiner ersten Konrektorenstelle erlebt habe. So, wie ich Otti-Botti kenne und nach allem, was ich über die Davertschule gelesen und gehört habe, bin ich sicher, dass dies hier der Fall ist - nicht nur an der Schule.

Was bedeutet das konkret?

Hülsmeier: Der enge Kontakt der Schule zu den Kindergärten und zu den Vereinen, die Verwurzelung der Schule in den Strukturen, die Zusammenarbeit mit sogenannten „außerschulischen Partnern“ – all dies ist im Dorf einfach anders – und unkomplizierter realisierbar. Irgendwie ist für alle – auch außerhalb der Schule - klar: Das ist unsere Schule!

Wie gestalten sich die Vor- und Nachteile zwischen städtischer und ländlicher Schule?

Hülsmeier: Ganz klarer Vorteil des Dorfes ist, wie gerade gesagt, die Zusammenarbeit mit den Vereinen und Einrichtungen. An meiner Schule in Münster hatten wir zum Beispiel Kinder aus 15 Kindergärten. Da kann man gar nicht so eng zusammenarbeiten wie man möchte. Einschränkung für die Eltern hier ist vielleicht, dass sie nicht viele Möglichkeiten haben, ihre Kinder auf eine andere Schule zu schicken. Von daher besteht für uns die Herausforderung und Verantwortung darin, unsere Aufgabe besonders gut zu machen.

Worauf legen Sie in „Ihrer“ Schule besonderen Wert?

Hülsmeier: Mir ist ganz wichtig, Schule für Kinder zu machen und immer zuerst das Beste für die Kinder im Blick zu haben. Das ist manchmal gar nicht so einfach... Es gibt aber viele Möglichkeiten, die Kinder aktiv zu beteiligen, wie zum Beispiel im Klassenrat oder in der Kinderkonferenz, wo die Klassensprecher sich regelmäßig treffen und für ihre Schule mitdenken.

Klappt das in der Grundschule?

Hülsmeier: Ja, das klappt und soweit ich weiß, sind einige dieser Dinge an der Davertschule bereits implementiert. Ich habe in einer Schule erlebt, dass ganz selbstverständlich auch die Ersties schon in den Gremien dabei waren. Sei es bei der Schulhofgestaltung oder wenn es darum ging, Feste zu planen oder zu überlegen, welches neue Pausenspielzeug brauchen wir - auch die Erstklässler haben da schon ganz tolle Ideen. Aber auch in Bezug auf Unterrichtsmethoden und –inhalte ist es mir wichtig, dass die Kinder und deren Bedürfnisse im Fokus stehen.

In der Schule geht es nicht allein um Wissensvermittlung. Was sollen die Kinder neben dem vermittelten Lerninhalten mit ins weitere Leben nehmen?

Hülsmeier: Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass die Kinder lernen, soziale Verantwortung zu übernehmen, für sich, für ihr Handeln und für Andere. Sie sollen lernen, Verantwortung auch für ihr eigenes Lernen übernehmen und merken: Das bringt mir etwas, das mache ich für mich, nicht nur, damit meine Lehrerin sich morgen freut.

Das laufende Schuljahr klingt jetzt aus; es bleiben nur noch zwei Wochen. Haben sie schon konkrete Pläne für das nächste Schuljahr?

Hülsmeier: Leider noch nicht, weil ich hier angefangen habe, als es wegen Corona gerade nur eine Notbetreuung an der Schule gab. Seit die Kinder gruppenweise zur Schule kommen, habe ich immerhin alle Kinder mindestens einmal im Unterricht besucht. Mein Ziel ist es somit erst einmal, im nächsten Schuljahr den normalen Alltag an der Davertschule kennen zu lernen und zu sehen, was wie läuft. Und dann schauen wir mal, welche neuen Ideen ich einbringen und gemeinsam mit dem Kollegium umsetzen kann.