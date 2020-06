Im Anschluss an den Freiluftgottesdienst an Fronleichnam bestand die Möglichkeit, Ulla Büssing-Markert zu ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum im Bistum Münster zu gratulieren. Stationen ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit waren die Kirchengemeinden in Nottuln, Emmerich, Dülmen und das Amt der Diözesankuratin der Pfadfinderinnen (PSG) auf Bistumsebene.

Neben Gratulationsworten von Pfarrer Klemens Schneider und Pfarreiratsvorsitzenden Raphael van der Poel gab es Blumengrüße aus der Kita St. Urban und St. Johannes. Beide Einrichtungen werden von Büssing-Markert im religionspädagogischen Bereich betreut.

Eine gelungene Überraschung an diesem Tag, so die Mitteilung, war die Anwesenheit von Bürgermeister Sebastian Täger, Pfarrer Stefan Benecke und von Bettina Scholz, die ihre Gratulation, ihre Wertschätzung und ihren Dank für den Ökumenischen Jugendtreff Senden e.V. zum Ausdruck brachten. Seit Beginn ihrer Tätigkeit vor neun Jahren in der Pfarrgemeinde St. Laurentius ist Büssing-Markert für die katholische Kirchengemeinde Mitglied im Vorstand des Trägervereins der Jugendarbeit in Senden.

Neben ihrer halben Stelle als Pastoralreferentin in St. Laurentius ist Ulla Büssing-Markert als Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (Master of counceling) in der EFL-Beratungsstelle in Coesfeld tätig.