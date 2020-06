Die Feuerwehr Senden rückte am Dienstagmittag zu einem Einsatz im Yacht-Hafen Tomberge aus. Eine Segelyacht war an ihrem Liegeplatz auf Tiefe gegangen, wobei Betriebsmittel ausgelaufen sind, wie Heiko Pohlmann, Einsatzleiter und Sendener Löschzugführer, mitteilt. Die Feuerwehr legte eine Ölsperre um das Boot und in der Einfahrt des Sportboothafens. Zwölf Sendener Kameraden von circa 12.30 bis 15 Uhr im Einsatz. Beteiligt waren auch das Wasser- und Schifffahrtsamt, die unter Wasserbehörde und die Wasserschutzpolizei. Als Ursache nannten die Beamten auf WN-Anfrage eine Undichtigkeit im Rumpf des Bootes.