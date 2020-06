Künstler inszenieren den längsten Tag des Jahres

Zwei Mal Kunst und Kultur am längsten Tag des Jahres: Der im Rahmen des Projekts „PRESERVED // Altland – Neuland“ neu angelegte Kunst-Gemüsegarten am Schloss Senden wird am Sonntag (21. Juni) zur Bühne für zwei besondere Aufführungen: Schon ab 11 Uhr nimmt der Künstler Jan Philip Scheibe den Tag zum Anlass, die Kraft der Sonne für eine Langzeit-Performance zu nutzen. Um 15 Uhr verwandelt sich der Garten dann zur ungewöhnlichen Kulisse für eine Lesung im Freien. Die Regionsschreiberin Charlotte Krafft verarbeitet ihre Eindrücke von der Natur und Kultur des Münsterlandes zu moderner Science-Fiction-Literatur, teilt der Verein Schloss Senden mit.

Wie aber kann das schöne Münsterland zu einem Science-Fiction-Schauplatz werden? Dieses für alle Generationen spannende Gedankenspiel steht im Mittelpunkt der Veranstaltung. Moderiert wird die Lesung von der Literaturwissenschaftlerin Prof. Dr. Rita Morrien von der Universität Paderborn.

Zur Sommersonnenwende bringt Jan Philip Scheibe Licht, Wissenschaft und Poesie zusammen: Dafür baut er mitten im Gemüsegarten eine mobile Solarstation samt Laptop und LED-Laufschrift auf und fungiert selbst als menschliche Schnittstelle. Den ganzen Tag bis in die Abendstunden hinein – solange wie die Sonnenenergie fließt – recherchiert er live vor Ort wissenschaftliche Erkenntnisse über die Sonne und ihren Einfluss auf die Erde und teilt sie per Leuchtschrift dem Publikum mit.

Die Berliner Autorin Charlotte Krafft entführt um 15 Uhr literarisch in die Zukunft des Münsterlands. Sie bereist seit Mai im Rahmen des landesweiten Literaturprojekts stadt.land.text NRW als Regionsschreiberin das Münsterland. „Warum beziehen sich fast alle Zukunftsvisionen immer auf urbane Ballungszentren“, fragt sie sich, „und warum spielt die Entwicklung von Orten und Landschaften mit Denkmalwert kaum je eine Rolle darin?“ Krafft verarbeitet ihre Eindrücke von der Natur und Kultur der Region zu moderner Science-Fiction-Literatur. Schloss Senden, so die Pressemitteilung weiter, bot ihr besondere Inspiration für ihre Texte, die sich aus einer Zukunftsperspektive heraus mit dem ländlichen Raum und seiner Veränderung im Laufe der Zeit beschäftigen.

Beide Veranstaltungen sind kostenfrei. Für die Lesung wird aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl um Anmeldung per E-Mail an Dr. Lennart Pieper unter Angabe der vollständigen Adresse und Telefonnummer gebeten: pieper@schloss-senden.de