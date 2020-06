Eigentlich wollte Thomas Flick gemeinsam mit dem ganzen Team den 30. Geburtstag seines Messebau-Betriebs am 9. März groß feiern. Doch das Fest fiel bescheidener und längst nicht so unbeschwert aus wie es geplant war: „Ich bin mit den Mitarbeitern nur beim Griechen essen gewesen. Denn am selbst Tag musste ich Kurzarbeit anmelden“, sagt Flick mit bedrückter Miene.