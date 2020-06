Infos über Gemeinde und „Altes Zollhaus“

Dort, wo die Gemeinde Senden in dieser Woche eine große Bühne für Kabarett, Konzert und Lesung errichtet ( WN berichteten), trafen sich jetzt Vorstand und Beirat des Heimatvereins Senden, um nach dem Corona-bedingten Stillstand einen vorsichtigen Neustart zu wagen. Denn die Gemeinde Senden stellt die Bühne an der Marienschule am Sonntag (28. Juni) ab 11 Uhr auch dem Heimatverein zur Verfügung, der allen Interessierten ein umfangreiches Programm mit vielen Information präsentieren möchte. Dazu hofft die engagierte Truppe des Heimatvereins, viele Sendener begrüßen zu können, heißt es in einer Mitteilung.

Bürgermeister Sebastian Täger stellt bei dieser Gelegenheit die Entwicklung der Stevergemeinde im abgelaufenen Jahr vor. Interessante Fakten und Daten können diskutiert werden. Architekt Eckhard Scholz und Karl Schulze Höping zeigen eine von Ulrike und Hermann Geuting erarbeitete Bilderserie über die Arbeiten am „Alten Zollhaus“. Neuigkeiten aus dem Heimatverein werden von Agnes Wiesker vorgestellt. Als unterhaltsames „Kultur-Bonbon“ erwartet der Heimatverein den Sendener Sänger und Gitarristen „Hacki“ Müller.

Es wird darum gebeten, Kleingeld für Getränke mitzubringen, da wegen der Hygieneauflagen kein Geld gewechselt werden darf, so der Heimatverein.