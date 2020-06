VfL: Ingo Pallas übernimmt Zepter von Gerd Buchholz

Mit etwas mehr als drei Monaten Verspätung fand am Freitag die Jahresversammlung des VfL Senden in der Sporthalle am Schwimmbad statt. Dass bei der turnusmäßigen Veranstaltung dieses Mal alles etwas anders laufen würde, lag nicht nur an den außergewöhnlichen Rahmenbedingungen. Nach zehn Jahren endete eine Ära: Vorsitzender Gerd Buchholz hatte bereits bei der Wahl 2018 angekündigt, in seine letzte Amtszeit zu gehen.

In seinem letzten Bericht blickte Buchholz auf die sportliche wie infrastrukturelle Entwicklung während seiner Amtszeit, untermalt von einer Diashow. Als wichtigste Eckpfeiler nannte er die Aufstiege der Damenmannschaft in die Bezirksliga (2012) als auch jene der 1. Herrenmannschaft in die Bezirks- (2013) und Landesliga (2016) - vergaß dabei nicht die vielen Erfolge der Jugend zu erwähnen.

Im Sportpark selbst hatte sich viel entwickelt: eine Tribüne wurde überdacht (2011), der Kunstrasenplatz erneuert (2015), das Vordach vor den Umkleiden gebaut (2016), im Vereinsheim die Küche erneuert (2019) und aktuell wird ein neues Kabinengebäude erstellt. „All dies wäre aber nie möglich gewesen, wenn wir nicht so viele ehrenamtliche Kräfte in unseren Reihen gehabt hätten. Auch durch die Unterstützung der Gemeinde und unserer Sponsoren können wir heute stolz auf diese Leistungen zurückschauen“, schloss Buchholz seinen Vortrag.

Sportliche und bauliche Erfolge

Es folgten die Berichte der Abteilungen, bei denen Jugendleiter Christian Arends die U17- und U12-Juniorinnen (JSG Ottmarsbocholt/Senden) hervorhob. Ebenso verwies er auf die Vize-Meisterschaft der U19-Junioren - die bisher beste Platzierung einer Sendener A-Jugend in der Bezirksliga. Mit Nelson Piroth (Ende 2019) und Nils Hörling (Juni 2020) wurden zwei neue Schwarzkittel gewonnen. Der VfL übererfüllt damit weiterhin sein Soll, auch wenn Oliver Stienke und Max Richter wegen Umzügen nicht mehr zur Verfügung stehen. „Neu-Trainer“ Thomas Morzonek zeichnete ein umfangreiches Bild der neu zusammengestellten „Ersten“ und gab ein Ausblick, welche Anforderungen er, im Duo mit Rabah Abed, an das Landesliga-Team stellen wird. Robin Wollny freute sich als Trainer der dritten Herrenmannschaft über den Aufstieg in die Kreisliga B, in der das Team in der kommenden Saison einen einstelligen Tabellenplatz anpeilt.

Kassierer Wollny stellte einen positiven Bericht vor, der nicht nur dem Vorstand ein Lächeln auf das Gesicht zauberte – noch vor zwei Jahren mussten die Verantwortlichen der Versammlung von einem dicken Minus berichten. Für die Wahl des neuen Vorstands hatte sich der VfL im Vorfeld bereits gut aufgestellt. Ingo Pallas ließ einer kernigen Ansprache er die Versammlung an seinen Beweggründen und Vorstellungen teilhaben. Es sei ihm eine Herzensangelegenheit diesen „geilen Verein“ weiter zu professionalisieren und alle Vereinsteile wieder enger zusammenzubringen. Ohne Gegenkandidaten wählten die Mitglieder den 49-jährigen Unternehmer, der seit 2001 bei den Sendener Altherren spielt, fast einstimmig zum neuen VfL-Chef. Als erster Gratulant übergab Buchholz seinem Nachfolger die Schlüssel zum Sportpark und somit die gewichtige Verantwortung für über 600 VfLer. Die Versammlung verabschiedete Buchholz an mit stehenden Ovation. Wiedergewählt wurden Taylan Berik (2. Vorsitzender), Michael Matte (Geschäftsführer), Robin Wollny (Kassierer), Holger Karbowiak (2. Geschäftsführer), Wolfgang Fatum und Ludger Rott (beide Beisitzer). Neu in den Vorstand rückte Thorsten Scheunemann auf, der das Amt des stellvertretenden Kassierers von Christian Arends übernahm. Dieser wiederum wurde als Berik-Nachfolger zum sportlichen Leiter vom Vorstand bestimmt. Für den Ältestenrat wurden Peter Stehlik und Günter Klinger wiedergewählt – Willi Schäfers und Buchholz übernahmen die Plätze von Peter Bischoff und dem verstorbenen Siegfried Böttcher.