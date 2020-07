450 000 Euro für Dachsanierung am Gymnasium

Senden -

Die energetische Dachsanierung am Joseph-Haydn-Gymnasium geht in ihre letzte Phase: Für 450 000 Euro wird dazu das Dach im Mensabereich in Richtung Marienschule erneuert. Architekt Christoph Hölling rechnet mit einer Bauzeit von circa zweieinhalb Monaten.