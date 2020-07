Wer sich schon länger gefragt hat, was es mit dem Gemüsegarten am Schloss Senden auf sich hat, bekommt nun die einmalige Gelegenheit, von den Künstlern selbst Antworten zu erhalten. Swaantje Güntzel und Jan Philip Scheibe führen am Dienstag (14. Juli) sowie am 21. Juli (Dienstag) jeweils um 18 Uhr durch ihren im Rahmen des Projekts „PRESERVED // Altland – Neuland“ angelegten Kunst-Gemüsegarten, teilt das Kulturamt der Gemeinde Senden mit.

An lauen Sommerabenden entfaltet der neu geschaffene Ort eine ganz besondere Atmosphäre. Zum Leben erweckt hat ihn das Künstlerpaar „Scheibe & Güntzel“, das seit April an seinem Garten werkelt und mit verschiedenen Performances und Interventionen auf die Landschaftsveränderungen im Zuge des Klimawandels aufmerksam macht (WN berichteten). Ihre Führungen versprechen eine ebenso aufschlussreiche wie unterhaltsame Reise durch die Welt der Freiluft-Kunst. Mit viel Humor erklären die beiden, wie es zu dem Projekt kam, welche Schwierigkeiten beim Gartenbau zu überwinden waren und was für die Zukunft geplant ist, kündigt das Kulturamt an.

Die Veranstaltung wird gemeinsam angeboten vom Schloss Senden e.V. und von der Gemeinde Senden, die zu den Förderern des Projekts gehört. Die Teilnahme an der Führung kostet fünf Euro pro Person.

Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich. Sie wird unter 0 25 97/ 69 90 bei der Gemeinde Senden entgegengenommen.