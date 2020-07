68 Kinder können in den zurzeit laufenden ersten drei Wochen der Sommerferien am Kubuz und am Jugendtreff Bösensell ein „Naturentdecker-Diplom“ absolvieren. Unter dem Motto „Der Natur auf der Spur“, gibt es jeden Tag für die Gruppen mit jeweils acht bis zehn Kindern eine Aufgabe zu bestehen: Mit Seilen und Slackline Abgründe überwinden, eine Brücke über die Stever bauen, mit einer digitalen Schnitzeljagd seine Teamfähigkeit beweisen, ein Feuer machen oder Rätsel rund um Naturfragen lösen.

Auch Kreativangebote wie Traumfänger knüpfen, mit dem Schnitzmesser arbeiten oder Muschelketten gestalten, lassen die Zeit vergessen und eintauchen in eine Welt voller Begeisterung.

Kubuz ist der Kindertreff des Ökumenischen Jugendtreff Senden. Auch in der vierten bis sechsten Ferienwoche gibt es dort ein interessantes Programm zu den Öffnungszeiten: für dienstags, donnerstags, freitags von 15 bis 18 Uhr hat das Team mit Bettina Langenfeld Kreatives, Sportliches und Wundersames vorbereitet.