Nach Veranstaltungen auf dem Schulhof der Mariengrundschule, der Wiese im Ruhepark hinter dem Pfarrhaus, am Sportplatz in Bösensell und Ottmarsbocholt, wird nun der Kirchplatz der St. Laurentiuskirche im Rahmen des Sendener Kulturprogramms „bespielt“. Am 9. August (Sonntag) ist Radio-Moderatorin Steffi Neu zu Gast in Senden. Sie wird dann mit ihrer Band „Pocket Party“, mit Comedian René Steinberg und prominenten Talk-Gästen für einen unterhaltsamen Open-Air-Quizabend sorgen – und damit den neu gestalteten Kirchplatz „einweihen“, kündigt das Kulturamt der Gemeinde Senden an.

Der Kirchplatz wird an diesem Tag kurzerhand zum Quiz-Areal umfunktioniert. Gespielt wird in kleinen Teams, die sich anfangs einen originellen Namen geben müssen. Als Talk-Gast kommt an dem Abend Comedian, Schauspielerin und Moderatorin Lisa Feller zur Unterstützung hinzu.

Der Quizabend beginnt um 19 Uhr. Einlass für die Gäste ist schon um 17.30 Uhr. Die Bewirtung übernehmen die Gaststätte „Journal“ und das Restaurant „Zeus“.

Gebucht werden können nur komplette Tische mit vier oder sechs Gästen. Der Preis für den Quizabend beträgt dabei 28 Euro pro Person. Karten für die Veranstaltung gibt es online im Ticketshop der Gemeinde Senden oder direkt in der Gaststätte „Journal“.