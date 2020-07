Gemeinde in der Bredouille

Windenergieanlagen in Bösensell beantragt

Senden -

Von Siegmar Syffus

Das in Kirchdorf ansässige Unternehmen „Westwind“ möchte in Bösensell zwei jeweils 240 Meter hohe Windenergieanlagen bauen. Der Antrag liegt beim Kreis Coesfeld vor. Die dazugehörigen Unterlagen können ab Freitag (24. Juli) in den folgenden vier Wochen im Sendener Rathaus eingesehen werden. Bürger können Anregungen und Kritik zu Protokoll geben.