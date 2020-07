Kommunalwahl ohne neue politische Kraft

Die Frist ist abgelaufen. Damit ist klar, dass keine neue politische Kraft für Senden bei der Kommunalwahl am 13. September antritt. Bis Montagabend – Corona-bedingt waren Bewerbern im Landeswahlgesetz elf Tage mehr Zeit gegeben worden – bestand die Option, mit einer frisch gegründeten Wählergemeinschaft um Stimmen und Mandate im Rat zu buhlen. Dort treffen bisher CDU , SPD , Grüne, UWG und FDP sowie ein parteiloser und ein fraktionsloser Parlamentarier die Entscheidungen. Obwohl sich rund um Alfons Hues , bis dato einer der ehrenamtlichen Bürgermeister Sendens und CDU-Mitglied, eine Initiative getroffen hatte, kam es nicht zum Schwur. Das bestätigen sowohl die Gemeinde als auch Alfons Hues auf Anfrage.

Er betrachtet es mit gemischten Gefühlen, dass der Vorstoß, das politische Spektrum in Senden zu erweitern, nicht zum Tragen kommt. Ob er darüber traurig sei? „Eigentlich ja und nein.“ Schade findet es Hues, dass kein frischer Wind in die Politik vor Ort komme. Der wäre nötig gewesen, weil sich, aus seiner Sicht, immer mehr Bürger von den Ratsfraktionen nicht mehr vertreten fühlen und sich innerlich abwenden. Hues kritisiert auch die Distanz zwischen Mandatsträgern und Bevölkerung: „Der normale Bürger kommt nicht mehr vor“, so sein geharnischter Vorwurf an die Kollegen in den politischen Gremien. Weshalb Hues es nicht so sehr bedrückt, dass das „Partei“-Projekt nicht klappte: „Ich werde bald 70, da habe ich meinen Ruhestand verdient.“ Seine eigene politische Karriere, die ihn unter anderem den CDU-Gemeindeverband Senden als Vorsitzender führen ließ, werde er mit Ablauf der Legislaturperiode beenden – „obwohl man nie nie sagen soll“, wie Hues ergänzt.

Als Gründe dafür, dass es nicht zum Aufstellen einer Bewerberliste gekommen sei, nennt er: Es habe zwar „genug Zulauf“ und mehrere Treffen der potenziellen neuen Oppositionsgruppierung gegeben. „Das war kein bloßes Scharren mit Hufen“, beteuert Hues die Ambitionen.

Die Bereitschaft, sich dauerhaft und auf breiter thematischer Front als Mandatsträger ehrenamtlich einzusetzen, sei aber nicht im notwendigen Maße vorhanden gewesen. Der Frust über punktuelle politische Entscheidungen allein reiche nicht aus, räumt auch Hues ein, der nun aus der CDU austritt. Es werde „viel gemeckert“, aber wenn es darum gehe, selbst Verantwortung zu übernehmen, duckten sich die Kritiker wieder weg. Nur für einzelne Wahlbezirke Kandidatinnen oder Kandidaten aufzustellen, kam für ihn nicht nicht in Betracht. „Da sehe ich keinen Sinn drin.“