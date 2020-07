Spannende Themenradtouren des Heimatvereins: Wo heute noch zwei einsame Räder auf ihre Besitzer warten, am neuen Kanalufer, dort startet der Heimatverein Senden am Montag (3. August) um 17 Uhr die erste von drei spannenden Sonderradtouren. An diesem Montag erwarten die Heimatradler und alle interessierten Bikefahrer die Herren Erwin Oberhaus und Marcus Thies von der Gemeindeverwaltung, um die Infotour zu den markanten städtebaulichen Entwickelungen in Senden zu starten.

Vom neuen Kanalhafen geht es zum „Alten Zollhaus“, an den „Tanzenden Bändern“ vorbei, durch den Ortskern Richtung Gartenstraße, den geplanten und neuen Kreisverkehren, durch die Natur der neuen Steverauen, Richtung Wierling, vorbei an den Gärten des Künstlerduos Güntzel-Scheibe, vorbei an der Steverhalle, zurück zum Ausgangspunkt.

Für die Getränkepause bitte Kleingeld mitnehmen, und für die Stopps an den vielen Haltestationen bitte einen Mund- Nasenschutz bereithalten, bittet der Heimatverein in seiner Pressemitteilung. Die Radtour findet unter Wahrung der Corona- Auflagen statt.

Am 15. August (Samstag) ist um 16 Uhr der Treffpunkt für eine weitere Tour ab dem Hof Lintel-Höping geplant. Am 6. September (Sonntag), zum „Tag des Denkmals“ startet eine spannende Tour unter dem Motto „Auf den Spuren des Bildhauers Alexander Frerichmann“. Für diese Veranstaltungen folgen noch detailliertere Informationen, kündigt der Heimatverein in seiner Pressemitteilung weiter an.