Das Paar aus Wilhelmshaven erobert per Muskelkraft die Münsterländer Bucht. Die beiden Pedalritter treten am Montag schon in die Pedale, als die Temperaturen und der Stand der Sonne noch niedrig sind. Sie genießen den nachhaltigen Urlaub mit sportlicher Komponente und vielen Sehenswürdigkeiten auf ihrer Route.