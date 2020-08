Seine Heimat hat er aufgegeben. Und obwohl Pater Joy in Indien hohe Verantwortung für seinen Orden und soziale Projekte trug, nahm er die Möglichkeit wahr, seinen Lebensmittelpunkt nach Deutschland zu verlegen. Immerhin, „meine zweite Heimat“, sagt Pater Joy, der gerade in Senden angekommen ist, wo er als Priester mit voller Stelle das Seelsorgeteam von St. Laurentius ergänzt.

Erfahrungen als Priester im Münsterland gesammelt

Mit Deutschland, speziell dem Münsterland, ist der Geistliche bereits eng verbunden. Denn von 2000 bis 2013 arbeitete er als Kaplan und Vicarius Cooperator in Altenberge beziehungsweise Freckenhorst.

Von dort wechselte er nach Indien in Leitungsfunktionen seines Ordens, der Missionare des Heiligen Franz von Sales , war für die Sozialarbeit in der Provinz „Südwest“ verantwortlich, die aus zwei Bundesstaaten besteht. Eine Fläche, größer als Deutschland, wie Pater Joy im WN-Gespräch erläutert.

Der christliche Glaube, der in Indien sehr lange verankert sei, habe in seiner Familie Tradition. Das Miteinander der Religionen – neben Hindus und Angehörigen des Islams auch 25 Prozent Christen – sei im Bundesstaat Kerala, aus dem Pater Joy stammt, von Toleranz geprägt. „Wir leben als Nachbarn ohne Probleme nebeneinander.“

Nach Abschluss der Schule sei er in den Orden eingetreten und habe nach zwölfjähriger Studienzeit als 27-Jähriger die Priesterweihe erhalten. Der nun 50-Jährige, der sein Lizenziat (akademischer Grad) in Theologie abgeschlossen hat, betrachtete den Glauben auch als Aufgabe, in der Welt zu wirken. Von 2013 bis zuletzt leitete er ein Waisenhaus mit über 60 Kindern, ließ eine Schule bauen und stellte auch Nachhilfe in den Dörfern und Programme für Frauen auf die Beine, die mehr Bildung und Selbstbewusstsein vermittelt bekommen sollten, wie Pater Joy schildert. Akute Nothilfe sei ebenfalls häufiger praktiziert worden, so etwa nach den verheerenden Überschwemmungen in dem Gebiet, nennt er als Beispiel. „Wo Naturkatastrophen waren, da waren wir da.“

Offenheit für neue Wege

Der Kontakt ins Münsterland sei nie abgebrochen, schildert Pater Joy. Jetzt ist er dort, diesmal in St. Laurentius Senden, wieder angekommen. Dass sich die Kirche in einem herausfordernden Umfeld befindet, weiß auch er. Dass der Glaube verloren gehe, befürchtet Pater Joy jedoch nicht. Traditionelle Strukturen könnten sich hingegen verändern. „Wir müssen offen sein und neue Wege ausprobieren“, so seine Maxime. Welche Aufgaben er in Senden übernimmt, ist noch offen. Pfarrer Klemens Schneider betonte, dass er froh sei, einen erfahrenen Priester ins Seelsorgeteam aufnehmen zu können, der schon mit dem Leben in deutschen Pfarrgemeinden gut vertraut ist.

Pater Joy ersetzt Henry Okeke, der nach sechsjähriger Tätigkeit neue Aufgaben übernimmt. Corona-bedingt sei noch nicht klar, ob dies in Nigeria oder in den USA sein werde.