118 Kurse decken ein breites Spektrum ab

Das neue VHS-Programm, das am Samstag an die Haushalte verteilt wurde, bietet in Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell mit 118 Kursen ein breites Spektrum an Bildungsangeboten. Neben zahlreichen Vorträgen zu Themen wie Empowerment, Künstliche Intelligenz, Island, Patientenverfügung und Smart Home erwartet die Teilnehmer im Rahmen einer neuen Kursreihe zu Nachhaltigkeit am 30. September ein Vortragsangebot zum Thema „Plastik – die Verformung der Welt durch Kunststoffe“.

Auch im Gesundheits- und Sportbereich können sich die Teilnehmer auf neue Kurse freuen. Neben bewährten Gymnastik-, Yoga-, Qi Gong- und Fitnesskursen können Sportbegeisterte in einem neuen Zumba®-Kurs mit Romana Merke dienstags abends in Ottmarsbocholt ins Schwitzen kommen. Rücken- und Gelenkschmerzen soll der neue Kurs „Funktionales Ganzkörpertraining“ mit Beate Kimmel vorbeugen.

Kreativ betätigen können sich Teilnehmer in einem Kurs zum Anlegen pflegeleichter Staudenbeete, in Nähkursen, einem Kursangebot zum Biografischen Schreiben, in Fotokursen oder auf verschiedenen Fototouren im VHS-Gebiet. Im Kochkursbereich warten Angela Potthast und Silvia Saunus mit zahlreichen neuen Rezepten und Kochtipps. Neben der afrikanischen Küche können Teilnehmer auch energiereiche Gerichte aus Hülsenfrüchten zubereiten oder ein veganes Weihnachtsmenü zaubern.

Smartphone- und Excel-Kurse runden das Kursangebot ab. Das eigene Organisations- und Zeitmanagement können Interessierte in dem Workshop „Bermudadreieck Schreibtisch“ am 18. September verbessern. Wer an diesem Tag verhindert ist, aber auf die Tipps und Tricks von Dagmar Friebel nicht verzichten möchte, kann an einem Webinar am 30. November teilnehmen. Weitere Webinare, etwa zum Thema „Training zu Hause – aber richtig! Viel Zeit, aber keine Motivation?“, finden Teilnehmer auf der VHS-Homepage.

Das Sprachenangebot in Senden umfasst Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse in Englisch, Italienisch, Niederländisch, Plattdeutsch, Polnisch und Spanisch. Am 24. August (Montag) können sich Interessierte von 16.30-19.30 Uhr im Bauhaus der Burg Lüdinghausen in den passenden Sprachkurs einstufen lassen.

Die Volkshochschule richtet das Programm nach den aktuellen Hygienestandards aus und passt die Gegebenheiten an die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen an. Anmeldestart ist der heutige Montag (10. August), 9 Uhr. Die Anmeldung kann online, per Post oder persönlich erfolgen. Die Kurse beginnen ab dem 24. August (Montag).