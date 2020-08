Rückkehr zum Präsenzbetrieb: Ab Donnerstag (13. August) gibt es endlich wieder die freundlichen Gesichter zu den Stimmen am Telefon oder den Namen in den E-Mails zu sehen: Das Team des „EhrenWert“ ist dann wieder regelmäßig persönlich im Büro in der Biete/Ecke Eintrachtstraße zu sprechen. Das hatten die Maßnahmen zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten verhindert, teilt die Gemeinde Senden mit.

Vom Rathaus beziehungsweise Homeoffice aus wurde aber kräftig weiter unterstützt. So wurden die Hilfsangebote und Anfragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie koordiniert und Newsletter mit wichtigen Informationen, insbesondere zu Fördermöglichkeiten, verschickt. In Teamsitzungen wurde über zukünftige Projekte diskutiert und Einsatzmöglichkeiten besprochen.

Ab Donnerstag sind unter Einhaltung der üblichen Hygieneregeln jetzt wieder persönliche Gespräche und Vermittlungen in der Biete möglich. Jeweils dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr ist ein Teammitglied vor Ort. Die Freiwilligen helfen übrigens auch bei den ersten Schritten zur Nutzung des Carsharing-Angebots.

Die Broschüren „Patientenverfügung“ und „Vorsorgevollmacht“ können dort zum Preis von zwei Euro pro Broschüre käuflich erworben werden.

Das Büro EhrenWert im Lebenshilfe-Center, Biete 1, 0 25 97/ 690 48 70, E-Mail: info@ehrenwert-senden.de berät gerne bei Fragen rund ums Thema Ehrenamt.