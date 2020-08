Zu heiß und dann zu nass? Gleich drei Veranstaltungen im Rahmen der „Sendener Sommerbühnen“ fanden am Wochenende statt – und trotz der besonderen Wetterlage genossen viele Besucher das vielfältige Programm.

Los ging´s am Freitagnachmittag im Bürgerpark im Schatten der Bäume mit dem „Theater Don Kidschote“. Schauspieler Christoph Bäumer entführte die kleinen und großen Zuschauer ins Reich der Piraten und verstand es wieder, die Besucher mit einzubinden.

Die Band Jack-in-the-Green begeisterte mit Irish Folk auf der Sommerbühne. Foto: Kulturamt

Sonntagnachmittag gastierte die Irish-Folkband „Jack-in-the-Green“ aus Gescher ebenfalls im Bürgerpark. Im Rahmen der überregionalen Konzertreihe „Trompetenbaum & Geigenfeige“ begeisterten die vier Musiker die vielen Zuhörer, die sich vor der grünen Kulisse gerne nach Irland und Schottland entführen ließen.

Zum Finale lud WDR 2-Moderatorin Steffi Neu zum Biergartenquiz am Sonntagabend auf den neu gestalteten Laurentiuskirchplatz. Doch kurz bevor sie auf dem vollbesetzten Areal startete, ging ein ordentlicher Regenschauer nieder, so dass sich alle Besucher in den bereitgestellten RVM-Bussen, den beteiligten Gaststätten Journal und Zeus oder unter den bereit gestellten Regenponchos coronakonform Schutzsuchten. Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch – schnell war der Platz nach dem Regen wieder hergerichtet und die Stimmung kochte mehrfach auf dem Kirchplatz über – auch dank der launigen Moderation von Steffi Neu und den beiden Comedians René Steinberg und Lisa Feller.