Auch zum Start in das neue Schuljahr haben die Corona-Schutzbestimmungen Lehrern, Schülern und Eltern den Takt vorgegeben. Davon betroffen waren am Mittwochmorgen auch die Aufnahmefeiern an den drei weiterführenden Schulen der Gemeinde Senden. Aufgrund der hohen Zahl von Fünftklässlern und der geltenden Abstandsregel sowie der Maskenpflicht wurden die Neuen des Joseph-Haydn-Gymnasiums und der Geschwister-Scholl-Schule unter freiem Himmel begrüßt. Da in der Edith-Stein-Schule lediglich 28 Fünftklässler (eine Klasse mit zwei Lerngruppen) angemeldet wurden, konnten sie und ihre Eltern unter Einhaltung der Abstandsregelung von Rektor Rainer Leifken zum Gottesdienst in der St. Laurentiuskirche begrüßt werden.

An der Geschwister-Scholl-Schule empfing Rektorin Ulrike Machers 68 Fünftklässler sowie deren Eltern zur Aufnahmefeier auf dem Pausenhof. Die Neuen werden in drei Klassen unterrichtet.

Mit 95 Fünftklässlern in vier Klassen verzeichnet das JHG den stärksten Zuwachs. Aufgrund dieser hohen Zahl, begrüßte Direktor Frank Wittig Schüler und Eltern der Klassen 5a und 5b beziehungsweise der Klassen 5c und 5d zu zwei getrennten, aufeinander folgenden Feiern auf der Dümmerwiese.

Am Donnerstag (13. August) werden nach Auskunft der Gemeindeverwaltung in den vier Grundschulen 222 Kinder eingeschult.