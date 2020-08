Der erste Schultag dürfte den 220 i-Dötzchen, die am Donnerstagmorgen in den vier Grundschulen der Gemeinde Senden empfangen wurden, in ganz besonderer Erinnerung bleiben. Nicht nur wegen der tropischen Temperatur, sondern vor allem, weil neben der obligatorischen Schultüte auch Mund-Nasen-Schutz und Abstandsregelungen die mit Gottesdiensten eingeleiteten Feierlichkeiten begleiteten.

Über den größten Zustrom an Erstklässlern freut sich die Bonhoefferschule, in deren Turnhalle Schulleiter Michael Hiegemann insgesamt 76 Mädchen und Jungen sowie deren Eltern klassenweise begrüßte. Die Kinder werden künftig in drei Klassen unterrichtet. Ebenfalls dreizügig ist der neue erste Jahrgang der Mariengrundschule. Hier wurden die 69 Kinder und deren Eltern nach drei nacheinander stattfindenden Gottesdiensten in St. Laurentius – ebenfalls klassenweise – von Schulleiterin Annette Stähler willkommen geheißen.

Unter freiem Himmel auf dem Pausenhof begannen die 44 i-Dötzchen der Ottmarsbocholter Davertschule mit ihren Eltern den ersten Schultag. Sie wurden von der neuen Schulleiterin Diana Hülsmeier in die Schulgemeinschaft aufgenommen. Die Ottmarsbocholter Kinder werden in drei jahrgangsübergreifenden Klassen (gemeinsam mit den Zweitklässlern) unterrichtet.

Ebenfalls unter freiem Himmel auf dem neugestalteten Pausenhof feierten die 31 Neuzugänge der Gemeinschafts-Grundschule Bösensell und deren Eltern den Einstieg in ihren neuen Lebensabschnitt. Beide Klassen wurden im Rahmen der getrennten Feiern von Schulleiterin Susanne Robers begrüßt